التشكيلي الكوردي هندرين خوشناو ينال شهادة تقديرية في المهرجان الدولي للكاريكاتير برومانيا

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حصد رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي الكوردي، هندرين خوشناو، شهادة تقديرية وتكريماً خاصاً في النسخة الـ 36 لـ "المهرجان الدولي لأدب الكاريكاتير والكرتون والسخرية"، الذي نظمه متحف "بوكوفينا" للعادات والتقاليد الشعبية في مدينة "غورا هومورولوي" الرومانية.

وقال هندڕين خوشناو في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 6 آب/أغسطس 2026: "أقيم المهرجان هذا العام تحت عنوان محور 'البروباغندا' (الدعاية السياسية والإعلامية)، وشهد مشاركة دولية واسعة بلغت 338 رسام كاريكاتير وكرتون محترف، إضافة إلى 75 مشاركاً دون سن الثامنة عشرة يمثلون 67 دولة حول العالم".

وأضاف خوشناو: "سعيد جداً باختيار أعمالي من قِبل لجنة التقييم المخصصة للمهرجان وعرضها إلى جانب أعمال كبار فناني الكاريكاتير العالمييين. هذه المشاركات تُعد خطوة هامة للتعريف بالفن الكوردي ونقل رسالته ورؤيته إلى المحافل العالمية".

وأشار الفنان الكوردي إلى أن هذه التجربة ليست الأولى له في رومانيا؛ إذ سبق له المشاركة في عدة مهرجانات دولية هناك، حرص خلالها دائماً على تقديم الملمح الفني والفكري للإنسان الكوردي عبر لغة الكاريكاتير التعبيرية الساخرة.

سيرة فنية حافلة

يُذكر أن الفنان هندڕين خوشناو من مواليد مدينة أربيل، وبدأ نشاطه الفني مبكراً، وافتتح أول معرض شخصي له في أربيل عام 1986.

وانطلق خوشناو نحو المعارض الميدانية والدولية منذ عام 2000، ويتضمن رصيده الفني الحافل أكثر من 220 مشاركة وفعالية دولية في أغلب دول العالم، نال خلالها العديد من الجوائز والشهادات التقديرية والدروع الفنية.