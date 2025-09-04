سیاسی

مەسرور بارزانی و فەخری کەریم دۆخی عێراق و پرسی مووچە تاوتوێ دەکەن

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و فەخری کەریم، سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی و هونەریی مەدا
مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و فەخری کەریم، سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی و هونەریی مەدا
کوردستان کێشەی مووچە عێراق هەرێمی کوردستان

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی و هونەریی مەدا کۆبوونەوە، هەردوولا دۆخی گشتیی عێراق و گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیان لەسەر بنەمای دەستوور تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 4ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە فەخری کەریم، سیاسەتمەدار و سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی و هونەریی مەدا کرد.

لە میانەی دیداری نێوانیاندا، دۆخی گشتیی عێراق و گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵی هەرێم و مسۆگەرکردنی شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستان تاوتوێ کرا.

 
 
 
محەممەد ئیسماعیل ,
Fly Erbil Advertisment