مەسرور بارزانی و فەخری کەریم دۆخی عێراق و پرسی مووچە تاوتوێ دەکەن
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی و هونەریی مەدا کۆبوونەوە، هەردوولا دۆخی گشتیی عێراق و گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیان لەسەر بنەمای دەستوور تاوتوێ کرد.
ئەمڕۆ پێنجشەممە 4ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە فەخری کەریم، سیاسەتمەدار و سەرۆکی دەزگەی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیریی و هونەریی مەدا کرد.
لە میانەی دیداری نێوانیاندا، دۆخی گشتیی عێراق و گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵی هەرێم و مسۆگەرکردنی شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستان تاوتوێ کرا.