پشتیوانییەکانی فەرەنسا لە کوردستان

2025-09-05 22:16

دوای جەنگی کەنداو لە ساڵی 1991دا، هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە سەرکردایەتیی ئەمەریکا و بەریتانیا و فەرەنسا سەرەتا ناوچەی دژە فڕینیان لەبەردەم ڕژێمی عێراق دامەزراند، لە پێناو پاراستنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان تاوەکوو چیتر فڕۆکە جەنگییەکانی عێراق بەسەر ناوچە قەدەغە کراوەکاندا نەفڕن.

ناوچەی باکوور، لە باکووری هێڵی 36، لە ژێر هەڵمەتی هێنانەکایەی ئاسوودەیی (1991-1996) و دواتر هەڵمەتی چاودێری باکوور (1997-2003) بەڕێوەدەبران، فەرەنسا وەک وڵاتێکی کارا و کاریگەر پشتیوان بوو لە پاراستنی هەرێمی کوردستان.