2025-09-05 19:53

پارێزگای هەولێر باسی ناوەرۆکی کۆبوونەوەکەی نێوان سەرۆک بارزانی و وەزیری دەرەوەی فەرەنسا دەکات و دەڵێت "جەخت لە بەرەوپێشبردنی زیاتری پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا کرایەوە"

هەینی 5ـی ئەیلوولی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگای هەولێر لە تۆڕێکی کۆمەڵایەتیی فەیسبووک وێنەی کۆبوونەوەکەی سەرۆک بارزانی و ژان نۆیێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسای بڵاوکردووەتەوە و نووسیویەتی "ئەمڕۆ لە درێژەی سەردانەکەیەدا بۆ پاریسی پایتەختی فەرەنسا، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە بارەگای وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا لە لایەن ژان نۆیێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا پێشوازیی لێکرا و کۆبوونەوە".

لە بارەی ناوەرۆکی کۆبوونەوەکەش ئاماژەی داوە، سەرۆک بارزانی باسی لە ڕەوشی سیاسیی عێراق و کوردستان بەگشتیی کرد و ئاماژەی بە هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق و گۆڕانکارییەکان و مەترسییەکانی داعش لە ناوچەکەدا كرد؛ هەروەها دڵخۆشی خۆی بە کردنەوەی شەقامێک لە پاریس بە ناوی پێشمەرگە نیشان دا و جه‌ختی لە دۆستایەتی و پەیوەندیی مێژوویی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا کردەوە.

سەبارەت هەڵوێستی حکوومەتی فەرەنسا بەرانبەر بە هەرێمی کوردستان، پارێزگاری هەولێر نووسیویەتی "لەلایەن خۆیەوە، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا وێڕای دووپاتکردنەوە لە پشتیوانیکردنی هەرێمی کوردستان، جەختی لە بەرەوپێشبردنی زیاتری پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا کردەوە".

ئەمڕۆ هه‌ینی، لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا و لە پارکی ئۆندرێ سیترۆێن، بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی پەردەی لەسەر تابلۆی پێشمەرگە لادا، هەر لەو ڕێوڕەسمەدا، سەرۆک بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد، تێیدا خۆشحاڵی خۆی دەربڕی و گوتی: فەرەنسا بە درێژایی مێژوو، هەموو کات هەڵوێستی مرۆڤایەتی و دۆستایەتیی بەرانبەر بە گەلی کوردستان بووە و لە سەردەمی ژەنەراڵ دیگۆل تا ئەمڕۆ هەموو کات فەرەنسا پشتیوانی دۆزی گەلی کوردستان بووە و یەکەم وڵات بووە ڕێگەی داوە ئەنستیتۆی کوردستانی لە پاریس بکرێتەوە.