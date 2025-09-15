ڕێگای زاوا-شاریا کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک ڕایگەیاند: لەگەڵ لە کردنەوەی ڕێگەی زاوا-شاریا، کار لەسەر دروستکردنی 64 شەقام و کۆڵانی پارێزگای دهۆک دەکرێت و لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەوانیش تەواو دەکرێن.

دووشەممە 15ـی ئەیلوولی 2025، عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا بەبۆنەی کردنەوەی ڕێگەی زاوا-شاریا بە ڕۆژنامەنووسانی راگەیاند: ڕێگەکە داوکاریی خەڵکی ناوچەکە بوو، بۆیە سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بڕیاریدا لەسەر بوودجەی پارێزگای دهۆک جێبەجێ بکرێت کە درێژییەکەی 6 کیلۆمەترە.

پارێزگاری دهۆک ڕایگەیاند: پرۆژەی دروستکردنی ڕێگەکە نەوەک تەنیا خزمەتی خەڵکی شاریا و دەورووبەری دەکات، بەڵکو خزمەتی ناحیەی ئەلقوشیش دەکات کە پێشتر ڕووداوی نەخوازراوی هاتوچۆی زۆری لێ ڕوو دەدا لەبەر ئەوەی ڕێگەیەکی کۆن و پڕ لە چاڵ و کۆسپ بوو، گوتی: لەماوەی کەمتر لە ساڵێک و بەر لە وادەی خۆی، ڕێگەکە سەرلەنوێ دروستکرایەوە پاش ئەوەی ڕێگەکە کۆنەکە بە تەواوی هەڵگیرا.

پارێزگاری دهۆک ئاماژەی بەوەکرد، سەرباری ئەو ڕێگەیە، 64 شەقام و کۆڵانیش لە بێسەرێ و هیتوتێ و چەند گەڕەکێکی دیکەی دهۆک دروستدەکرێن، ڕاشیگەیاند: بڕیاردراوە قوتابخانەی 18 پۆلی لە شاریا، کە پێشتر کار تێیدا ڕاگیرابوو، دەستی پێ بکرێتەوە و تەواو بکرێت.

دووپاتی کردەوە کە، پرۆژە خزمەتگوزارییەکان بەردەوام دەبن، سەرنجیشیان خستووەتە سەر ڕێگە و بان لە تەواوی ناوچەکان و گوندە دوورە دەستەکان بۆ ئاسانکاری لە هاتوچۆی هاووڵاتییان.