یەکێتیی ئەورووپا هۆشداری دەداتە ئیسرائیل

پێش 6 خولەک

یەکێتیی ئەورووپا هۆشداریدا لەوەی هێرشی زەمینی ئیسرائیل بۆ سەر ڕەفەح لە غەززە، دۆخی مرۆیی لە ئێستاوە خراپتر دەکات و بە مانای "مەرگ و وێرانکاری و ئاوارەبوونی زیاتر" دێت.

کایا کاڵاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەورووپا، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕایگەیاند، ئەمڕۆ کۆمیسیۆنی ئەورووپا پاکێجێکی نوێی ڕێوشوێنەکان دەخاتەڕوو. ئامانج لەم ڕێوشوێنانە فشارخستنە سەر حکوومەتی ئیسرائیلە بۆ گۆڕینی ڕێڕەوی شەڕی غەززە.

بەپێی سەرچاوەکان، ڕێوشوێنە پێشنیازکراوەکان بریتین لە:

ڕاگرتنی هەندێک ئیمتیازاتی بازرگانی لەگەڵ ئیسرائیل.

سەپاندنی سزا بەسەر ئەو وەزیرانەی ئیسرائیل کە سەرچاوەکان بە "توندڕەو" وەسفیان کردوون.

سەپاندنی سزا بەسەر ئەو دانیشتووانەی ئیسرائیل کە تێوەگلاون لە توندوتیژی دژی فەڵەستینییەکان.

ئەمە پەیامێکی ڕوونی ئەورووپایە کە داوای کۆتاییهێنان بە شەڕی بەردەوام دەکات.

پێشتر، ئەنوەر عەنونی، گوتەبێژی یەکێتیی ئەورووپا، جەختی کردبووەوە، هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر غەززە دەبێتە هۆی وێرانکاری و مردنی زیاتر.

عەنونی جەختی لە ڕەتکردنەوەی هەر هەوڵێک بۆ ئاوارەبوونی زۆرەملێی فەڵەستینییەکان کردەوە. ئاماژەی بەوەشدا، یەکێتیی ئەورووپا هەفتەی داهاتوو لە نیویۆرک میوانداری کۆبوونەوەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەکات بۆ جێبەجێکردنی چارەسەری دوو دەوڵەتی، بە بەشداریی وڵاتانی سعوودیە، فەرەنسا و نەرویج.

گوتەبێژی یەکێتی ئەورووپا، شەڕی بەردەوامی غەززەی بە بەرپرسیارێتی دادگای نێودەوڵەتی و دادگای تاوانە نێودەوڵەتییەکان تایبەتمەند کرد. یەکێتیی ئەورووپا پێشوازی لە بڕیارەکەی نیویۆرک کردووە بۆ جێبەجێکردنی چارەسەری دوو دەوڵەتی و چارەسەرکردنی ئاشتیانەی ناکۆکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

