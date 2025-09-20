گشتی

کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە کە پێشبینی دەکات پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە. 

کەشناسیی هەرێمی کوردستان، پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ شەممە، 20- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، لەگەڵ بەردەوام بوونی خۆڵبارین تاکوو نیوەرۆ, پاشان کەشەکە سەقامگیر دەبێت، هەروەها پلەکانی گەرماش 2 تا 4 پلەی سیلیزی بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە، 21- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، لەگەڵ خۆڵبارینێکی کەم، هەروەها پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 33 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی

دهۆک : 32 پلەی سیلیزی 

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 34 پلەی سیلیزی 

زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی

 

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
