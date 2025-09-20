نزیكترین یاریزان لە بردنەوەی خەڵاتی باڵۆن دۆر ئاشكرا دەبێت

خەڵاتەكە كەی و لە كوێ دەبەخشرێت؟

رۆژی دووشەممەی داهاتوو كە دەكاتە 22ـی ئەم مانگە رێورەسمی بەخشینی خەڵاتی باڵۆن دۆری 2025 لە پاریس ساز دەكرێت، لە نێو 30 یاریزانی بەربژێر، زۆرترین ئاماژەكان بۆ ئەوەن خەڵاتەكە لە نێوان ئەم 3 یاریزانە (عوسمان دێمبێلی، لامین یامال و ئەشرەف حەكیمی) یەكلایی دەبێتەوە، بەڵام بەرگریكارە مەغریبییەكە بە بەرارودی دوو یاریزانەكەی دیكە هەلی بردنەوەی خەڵاتەكەی كەمترە.

كەی، لە كوێ، براوەی خەڵاتەكە ئاشكرا دەبێت؟

خەڵاتی باڵۆن دۆر، خەڵاتێکی ساڵانەیە دەدرێتە باشترین یاریزانی تۆپی پێی وەرزی پێشووتر، خەڵاتەكەش رۆژی دووشەممەی داهاتوو لە كۆشكی (شالێتی) لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا دەبەخشرێت، رێوڕەسمی بەخشینی خەڵاتەكەش لە كاتژمێر 09:00ـی شەو دەستپێدەكات.

ئاهەنگی بەخشینی خەڵاتەكەش لەلایەن كەناڵەكانی لكیپ، تی ئێن تی سپۆرتس و دیسكەڤەری ڕاستەوخۆ پەخش دەکرێت.

پێشكەشكارانی رێوڕەسمەكە كێن؟

ئاهەنگە لە لایەن دوو پێشكەشكاری ناودار كە پێكهاتوون لە ئەفسانەی پێشووی تۆپی پێی هۆڵەندی رۆد گۆلێت براوەی تۆپی زێرینی ساڵی 1988 هاوشانی (كەیت سكۆت) رۆژنامەنووسی بەریتانی بەڕێوە دەچێت.

ئەو 30 یاریزانە كێن بۆ وەرگرتنی خەڵاتی باڵۆن دۆر 2025 بەربژێر كراون؟

• عوسمان دێمبێلی (فەرەنسا ـ پاریس سانجێرمان)

• جیانلویجی دۆنارۆما (ئیتاڵیا ـ پاریس سانجێرمان ـ مان سیتی)

• جود بێلینگهام (ئینگلاند ـ ڕیال مەدرید)

• دیزێری دوێ (فەرەنسا ـ پاریس سانجێرمان)

• دێنزێل دامفریز (هۆڵەندا ـ ئینتەرمیلان)

• سێرهۆ گیراسی (غینیا ـ دۆرتمۆند)

• ئێرلینگ هالاند (نۆرویج ـ مان سیتی)

• ڤیکتۆر گیۆکێرێس (سوید / ئارسناڵ)

• ئەچرەف حەکیمی (مەغریب / پاریس سانجێرمان)

• هاری کەین (ئینگلاند ـ بایرن میونشن)

• کڤاراتسخیلیا (جۆرجیا ـ پاریس سانجێرمان)

• ڕۆبێرت لیڤاندۆڤسکی (پۆڵەندا ـ بارسێلۆنا)

• ئەلێکسیس ماک ئالیستێر (ئارجێنتینا ـ لیڤەرپوول)

• لاوتارۆ مارتینێز (ئارجێنتینا ـ ئینتەرمیلان)

• سکۆت مەکتۆمینای (سکۆتلەندا ـ ناپۆلی)

• کیلیان ئێمباپێ (فەرەنسا ـ ڕیال مەدرید)

• نونۆ مێندێز (پۆرتوگال ـ پاریس سانجێرمان)

• جواو نێڤێس (پۆرتوگال ـ پاریس سانجێرمان)

• پێدری (ئیسپانیا ـ بارسێلۆنا)

• کۆل پاڵمەر (ئینگڵاند ـ چێڵسی)

• مایکل ئۆلیس (فەرەنسا ـ بایرن میونشن)

• ڕافینا (بەڕازیل ـ بارسێلۆنا)

• دیکلان ڕایس (ئینگلاند ـ ئارسێناڵ)

• فابیان ڕویز (ئیسپانیا ـ پاریس سانجێرمان)

• ڤێرجیل ڤان دایک (هۆڵەندا ـ لیڤەرپوول)

• ڤینیسیۆس (بەڕازیل / ڕیاڵ مەدرید)

• محەمەد سەڵاح (میسر ـ لیڤەرپوول)

• فلۆرییان ڤێرتز (ئەڵمانیا ـ لیڤەرپوول)

• ڤیتینیا (پۆرتوگال ـ پاریس سانجێرمان)

• لامین یامال (ئیسپانیا / بارسێلۆنا)



ئەو خەڵاتانەی دیكە كامانەن کە لە رێورەسمی خەڵاتەكە دەبەخشرێن؟

• تۆپی زێرینی پیاوان

• تۆپی زێرینی خانمان

• خەڵاتی باشترین یاریزانی لاو (پیاوان)

• خەڵاتی باشترین یاریزانی لاو (خانمان)

• خەڵاتی یاشین بۆ باشترین گۆڵپارێزی پیاو

• خەڵاتی یاشین بۆ باشترین خانمە گۆڵپارێز

• خەڵاتی کرۆیفی (بۆ باشترین ڕاهێنەری پیاوان)

• خەڵاتی کرۆیفی (بۆ باشترین ڕاهێنەری خانمان)

• خەڵاتی باشترین یانەی پیاوان

• خەڵاتی باشترین یانەی خانمان

• خەڵاتی گێرد مۆلەری پیاوان (گۆڵکاری ساڵ)

• خەڵاتی گێرد مۆلەری خانمان (گۆڵکاری ساڵ)

• خەڵاتی سوکرات بۆ (باشترین یاریزانی پیاو و ئافرەت لەڕووی پێگەی كۆمەڵایەتی و رەفتاری وەرزشی)