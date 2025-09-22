گشتی

پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات پلەکانی گەرما نزم ببنەوە.

کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ دووشەممە، 22-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت لەگەڵ بوونی پەڵە هەوری جیاجیا و کەمێکیش خێرایی با زیاد دەکات و ئەگەری توز وخۆڵێکی سووکیش هەیە .هەروەها پلەکانی گەرماش 2 تا 4 پلەی سیلیزی بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.

کەشنانسیی هەرێم ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى سێشەممە، 23-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و ۆلەکانی گەرماش نزیک دەبێتەوە بەراوورد بە تۆمارەکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی 

هەولێر : 31 پلەی سیلیزی 

سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

دهۆک : 29 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی 

زاخۆ : 31 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 34 پلەی سیلیزی

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
