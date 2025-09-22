پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات پلەکانی گەرما نزم ببنەوە.
کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ دووشەممە، 22-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت لەگەڵ بوونی پەڵە هەوری جیاجیا و کەمێکیش خێرایی با زیاد دەکات و ئەگەری توز وخۆڵێکی سووکیش هەیە .هەروەها پلەکانی گەرماش 2 تا 4 پلەی سیلیزی بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.
کەشنانسیی هەرێم ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى سێشەممە، 23-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و ۆلەکانی گەرماش نزیک دەبێتەوە بەراوورد بە تۆمارەکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 31 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 29 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 26 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 34 پلەی سیلیزی