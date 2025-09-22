بەرپرسانی شیعە: بەشدارینەکردنی سەدر دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ژمارەی کورسییەکانمان

پێش 50 خولەک

لەسەروبەندی ئامادەكاری هێزە سیاسییەكان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بڕیارە لە مانگی تشرینی دووەمی ئەمساڵ بەڕێوەبچێت، موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانیی شیعی، جارێكی دیكە جەختی لە بایكۆتكردنی پرۆسەكە كردەوە.

ئەم هەڵوێستەی سەدر كاردانەوەی هێزە سیاسییەكان و چاودێرانی لێكەوتۆتەوە و خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەكرێت، لە كاتێكدا هێزەكانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی نیگەرانن لە کەمبوونەوەی ڕێژەی بەشداری و لەدەستدانی كورسی زیاتر لە پەرلەمان.

پەیامەكەی وەزیری سەدر

ساڵح محەممەد عێراقی، کە بە "وەزیری سەدر" ناسراوە، لە پۆستێكدا لە تۆڕی كۆمەڵایەتی 'ئێكس' ڕایگەیاندووە "جێگرەوەی ڕاستەقینە بۆ بایكۆتی هەڵبژاردن، ڕزگاربوونە لەو دەموچاوانەی ئێستا عێراق بەڕێوەدەبەن. ئەمە دەبێتە دەروازەیەك بۆ ڕزگاركردنی وڵات لە چەكی لە یاسادەرچوو، دابینكردنی خزمەتگوزارییە سەرەكییەكان و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و تیرۆر."

كاردانەوەی لایەنە سیاسییەكان

لە وەڵامدا، نووری مالیكی، سەرۆكی هاوپەیمانیی 'دەوڵەتی یاسا'، هۆشداری دا لە هەوڵدان بۆ دواخستنی هەڵبژاردن و بە "هەڵەیەكی كوشندە" ناویبرد. مالیكی جەختی كردەوە "پێویستە لە ڕێگەی سندووقەكانی دەنگدانەوە ڕێگە لە دیكتاتۆریەت بگیرێت و تەنها دەنگی خەڵك دەتوانێت بڕیار لەسەر مانەوە یان ڕۆیشتنی حكوومەتی ئێستا بدات."

لای خۆیەوە، ڕەحیم عەبوود، سەركردە لە ڕەوتی حیكمەی نیشتمانی، ئاماژەی بەوەدا، ناكرێت هێز و كاریگەریی ڕەوتی سەدر بە کەم سەیر بكرێت و گوتی، "پێدەچێت لەبەردەم فەلسەفەیەكی نوێی سەدردا بین سەبارەت بە كشانەوە."

هاوكات، مەهدیە لامی لە هاوپەیمانیی بونیاد و گەشەپێدان ڕایگەیاند، ڕێز لە بڕیاری سەدرییەكان دەگرن بۆ بایكۆتكردن، بەڵام بە بژاردەیەكی باشی نازانێت. ناوبراو نیگەرانیی خۆی نیشان دا "چونکە بەشدارینەكردنیان دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی كورسییەكانی هێزە شیعییەكان لە پەرلەمان".

بۆچوونی شڕۆڤەكاران

نەبیل عەزاوی، توێژەری سیاسی، پێی وایە ئەم هەنگاوەی سەدر ئاماژەیە بۆ هەڵوێستێكی نەگۆڕی ناوبراو و لایەنگرانی بۆ گەڕانەوە بۆ پرۆسەی سیاسی. بە بڕوای سەدرییەكان، هەڵبژاردن ناتوانێت گۆڕانكاریی ڕاستەقینە بهێنێتە ئاراوە، لەبەر نەبوونی ئۆپۆزسیۆنێكی كارا بۆ چاودێریكردن و ڕاستكردنەوەی پرۆسەی سیاسی.