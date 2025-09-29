کۆبوونەوەی ترەمپ و ناتانیاهۆ دەستی پێکرد
دووشەممە 29ـی ئەیلوولی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە کۆشکی سپی پێشوازی لە بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کرد.
لە کاتی پێشوازییەکەدا ترەمپ بە ڕۆژنامەنووسانی گوت: لەبارەی ڕاگەیاندنی ئاگربەستی غەززە بەم نزیکانە گەشبینم.
هەر ئەمڕۆ دووشەممە، کارۆڵاین لێڤت، سکرتێری ڕۆژنامەوانی کۆشکی سپی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ فۆکس نیووز ڕایگەیاند، حەماس و ئیسرائیل زۆر نزیکن لە ڕێککەوتن لەبارەی ئاگربەستی غەززە، گوتیشی: دۆناڵد ترەمپ،لە کۆبوونەوەکەی لەگەڵ بنیامین ناتانیاهۆ، باس لەو 21 خاڵە دەکات کە پێشکەشی سەرکردەکانی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی کرد.
هەروەها پێگەی هەواڵی سکای نیووزی عەرەبی لە زاری سەرچاوەیەک لە کۆشکی سپی بڵاوی کردەوە، ترەمپ، بەر لە کۆبوونەوەکە لەگەڵ سەرکردەکانی قەتەر بە تەلەفۆن قسەی کردووە.
