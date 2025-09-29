پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە 29ـی ئەیلوولی 2025، ئەحمەد کەنعان کیکی، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا، لە میانەی بەشداریی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24ـدا گوتی: لە سنووری پارێزگای نەینەوا نەک تەنیا دەنگدەران و کارتی دەنگدان، بەڵکو کاندیدەکانیش کڕین و فرۆشتنیان پێوەدەکرێت.

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا، ئاماژەی بەوە دا، سەرەڕای ئەوەی چەندین جار کۆمیسیۆن دووپاتی کردووەتەوە کە بابەتی کڕین و فرۆشتین کارتی دەنگدان دوورە لە ڕاستییەوە، بەڵام گرووپە چەکدارەکان بەردەوام کڕین و فرۆشتن بە کارتی دەنگدان دەکەن و کەسیش ناتوانێت سکاڵایان لە دژ تۆمار بکات.

هاوکات ئاشکرای کرد، تا ئێستا لە سنووری پارێزگای هەزارەها کارتی دەنگدان دەستیان بەسەر داگیراوە. دەشڵێت: سەرباری ڕێکارەکانی کۆمیسیۆن، بەڵام دیاردەی کڕین و فرۆشتن بە کارتی دەنگدان ڕوو لە زیادبوونە.

بە گوێرەی ئەو وادەیەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دیاریی کردووە، 11ـی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت، کە 31 هاوپەیمانێتی، 38 پارتی سیاسی و 79 کاندیدی سەربەخۆ کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن.