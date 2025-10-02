گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی میونشن دەستیان پێکردەوە

پێش 35 خولەک

ئەمڕۆ بەیانی 3ـی ئەیلوولی 2025، دوای ئەوەی دوێنێ شەو بەهۆی بوونی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە فڕۆکەخانەی میونشن داخرا، ئەمڕۆ دووبارە فڕۆکەخانەکە بەڕووی گەشتیاراندا کرایەوە و گەشتە ئاسمانییەکان لە ئەڵمانیا دەستیان پێکردەوە.

گه‌شته‌ ئاسمانییه‌كانی ئێوارەی دوێنێ پێنجشەممە، بەهۆی بوونی فڕۆکه‌ی بێفڕۆکه‌وان لە ئاسمانی میونشن وه‌ستان، بە هۆیەوە ده‌یان گه‌شت هەڵوەشانەوە و نزیکەی 3 هەزار گه‌شتیار گەشتەکانیان دواخرا.

دوای بینینی فڕۆکه‌ بێفڕۆکه‌وانه‌کان لە ئاسمانی میونشن، پۆلیسی ئه‌ڵمانیا ڕایگه‌یاند که،‌ نزیکه‌ی 20 گه‌شتی ئاسمانی له‌ فڕۆکه‌خانه‌ی میونشن هه‌ڵوه‌شێنراونه‌ته‌وه‌.

پۆلیس ڕایگه‌یاند: چەند کەسێک فڕۆکه‌یه‌کی بێفڕۆکه‌وانیان له‌ نزیک فڕۆکه‌خانه‌ی میونشن بینیوه‌، فڕۆکەکە لەسەر فڕۆکه‌خانه‌که‌‌ بینراوه، پۆلیس دەشڵێت: ئەوە ڕوون نه‌بووەتەوە که،‌ ئایا خەڵکەکە فڕۆکه‌یەکیان بینیووە یاخود چه‌ند فڕۆکه‌یه‌کی بێفڕۆکه‌وان.

وه‌ک ڕێوشوێنێکی خۆپارێزی، پۆلیسی ئەڵمانیا ڕایگەیاند: ڕێڕە‌وه‌کانی فڕۆکه‌خانه‌که‌ له‌ دره‌نگانی ئێوارەی پێنجشه‌ممه‌دا داخران.

فڕۆکه‌خانه‌ی میونشنیش ڕایگه‌یاند: کاتێک فڕۆکه‌یه‌کی بێفڕۆکه‌وان ده‌بینرێت، سه‌لامه‌تی گه‌شتیاران له‌ پێشینه‌ی هه‌موو شتێکه‌.

فڕۆکه‌خانه‌که‌ له‌ به‌یاننامه‌یه‌کدا ڕایگه‌یاند: 17 گه‌شتی ئاسمانی هەڵوەشاوەتەوە، ئەمەش کاریگه‌ری له‌سه‌ر نزیکه‌ی 3 هه‌زار گه‌شتیار هه‌بووه‌، گوتیشی: فڕۆکه‌خانه‌ و کۆمپانیاکانی فڕۆکه‌وانی "ده‌ستبه‌جێ" ڕێکاری خێرای بۆ‌ گه‌شتیاران ‌ له‌ناو هۆڵی فڕۆکەخانەکە گرتووەتە بەر، ئەویش قه‌ره‌وێڵه‌ی مه‌یدانی بۆ داناون، به‌تانی و خواردنه‌وه‌ و خواردنی سووکی بۆ گەشتیاران دابین کردووە.