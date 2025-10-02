گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی میونشن دەستیان پێکردەوە
ئەمڕۆ بەیانی 3ـی ئەیلوولی 2025، دوای ئەوەی دوێنێ شەو بەهۆی بوونی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە فڕۆکەخانەی میونشن داخرا، ئەمڕۆ دووبارە فڕۆکەخانەکە بەڕووی گەشتیاراندا کرایەوە و گەشتە ئاسمانییەکان لە ئەڵمانیا دەستیان پێکردەوە.
گهشته ئاسمانییهكانی ئێوارەی دوێنێ پێنجشەممە، بەهۆی بوونی فڕۆکهی بێفڕۆکهوان لە ئاسمانی میونشن وهستان، بە هۆیەوە دهیان گهشت هەڵوەشانەوە و نزیکەی 3 هەزار گهشتیار گەشتەکانیان دواخرا.
دوای بینینی فڕۆکه بێفڕۆکهوانهکان لە ئاسمانی میونشن، پۆلیسی ئهڵمانیا ڕایگهیاند که، نزیکهی 20 گهشتی ئاسمانی له فڕۆکهخانهی میونشن ههڵوهشێنراونهتهوه.
پۆلیس ڕایگهیاند: چەند کەسێک فڕۆکهیهکی بێفڕۆکهوانیان له نزیک فڕۆکهخانهی میونشن بینیوه، فڕۆکەکە لەسەر فڕۆکهخانهکه بینراوه، پۆلیس دەشڵێت: ئەوە ڕوون نهبووەتەوە که، ئایا خەڵکەکە فڕۆکهیەکیان بینیووە یاخود چهند فڕۆکهیهکی بێفڕۆکهوان.
وهک ڕێوشوێنێکی خۆپارێزی، پۆلیسی ئەڵمانیا ڕایگەیاند: ڕێڕەوهکانی فڕۆکهخانهکه له درهنگانی ئێوارەی پێنجشهممهدا داخران.
فڕۆکهخانهی میونشنیش ڕایگهیاند: کاتێک فڕۆکهیهکی بێفڕۆکهوان دهبینرێت، سهلامهتی گهشتیاران له پێشینهی ههموو شتێکه.
فڕۆکهخانهکه له بهیاننامهیهکدا ڕایگهیاند: 17 گهشتی ئاسمانی هەڵوەشاوەتەوە، ئەمەش کاریگهری لهسهر نزیکهی 3 ههزار گهشتیار ههبووه، گوتیشی: فڕۆکهخانه و کۆمپانیاکانی فڕۆکهوانی "دهستبهجێ" ڕێکاری خێرای بۆ گهشتیاران لهناو هۆڵی فڕۆکەخانەکە گرتووەتە بەر، ئەویش قهرهوێڵهی مهیدانی بۆ داناون، بهتانی و خواردنهوه و خواردنی سووکی بۆ گەشتیاران دابین کردووە.