باڵیۆزی ئیندۆنیسیا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندیی و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆكی حکوومەتی هەرێمی كوردستان و باڵیۆزی نوێی ئیندۆنیسیا لە عێراق کۆبوونەوە و چەند پرسێکیان تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی ئۆکتۆبەری 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆكی حکوومەتی هەرێمی كوردستان، پێشوازی لە دیدیک ئیکۆ پوجیانتۆ، باڵیۆزی نوێی ئیندۆنیسیا لە عێراق كرد.

سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە باڵیۆز کرد و پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی بۆ سەرخستنی ئەرکەکەی دەربڕی.

باڵیۆزی ئیندۆنیسیا ستایشی پێشکەوتن و ئاوەدانیی هەرێمی کوردستانی کرد و خواستی وڵاتەکەی بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە دووپات کردەوە، بە تایبەتی لە بواری ئاڵوگۆڕی بازرگانی.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، باس لە دۆخی گوزەران و ئاسانکاریی و هاریکاری دامەزراوە پەیوەندیدارەکان بۆ ڕەوەندی ئیندۆنیسی لە هەرێمی کوردستان کرا.