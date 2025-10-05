مەسرور بارزانی بۆ کوردستان24: خەڵکی ئێمە باش تێگەیشتووە کێ دەتوانێت زیاتر خزمەتیان بکات

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی دەڵێت، گەنجانی هەرێمی کوردستان "جێی ئومێدی ئێمەن." لەبارەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقیش، دووپاتی دەکاتەوە "خەڵکی ئێمە باش تێگەیشتووە کێ دەتوانێت زیاتر خزمەتیان بکات."

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ھەشتەمین ئیڤێنتی "تێدئێکس نیشتمان" لە ھەولێر بەڕێوەدەچێت.

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کاتی بەشداریی لە ستۆدیۆی کراوەی کوردستان24، بە سنوور مەجید، پێشکەشکاری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، گەنجانی هەرێمی کوردستان "جێی ئومێدی ئێمەن" و "هیوادارم هەمیشە سەرکەوتووبن."

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، بەڕێوەچوونی ئیڤێنتی "تێدئێکس نیشتمان"ـی بە "کارێکی پیرۆز" ناو برد و هیوای خواست ساڵانە بەردەاوم بێت. جەختیشی کردەوە "ئێمەش وەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خۆم بەتایبەت، پشتیوانییان دەبم و هیوادارم هەمیشە سەرکەوتووبن لەم کارە باشانەی دەیکەن."

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق

لەبارەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق کە بڕیارە 11ـی مانگی داهاتوو بەڕێوەبچێت، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی هیوای خواست هەموو حزبە سیاسییەکان "بە شێوەیەکی زۆر شارستانییانە بانگەشەی هەڵبژاردن بکەن" و دەنگدەرانیش "دەنگ بدەن بەو کەسانەی کە زیاتر ئەتوانن خزمەتی ئەم وڵاتە بکەن. خەمخۆری ئەم خەڵکەن، خەمخۆری ئاییندەیەکی گەشی ئەم وڵاتەن و گشتیی ئەم وڵاتەن."

مەسرور بارزانی گوتی "وابزانم خەڵکی ئێمە باش تێگەیشتووە کێ دەتوانێت زیاتر خزمەتیان بکات. هیوادارم هەموو لایەک بەشدارییەکی کارا بکەن بۆ ئەوەی نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان هەڵبژێرن."