تیمی هەژماری من لە پارێزگای سلێمانی شوێنی ATMـەکان بڵاو دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

تیمی پرۆژەی هەماری من لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بۆ بەرچاو ڕوونی و ئاسانکاری شوێنی ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی دابەشکردنی مووچەیی مووچەخۆرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ناوەندی شاری سلێمانی و هەردوو ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین و گەرمیان بڵاو کردەوە.

هەروەها لە ڕاگەیەندراوێکدا وێڕای ناونیشانی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە، مووچەخۆرانی بەشداربوونی پرۆژەی هەژماری من ئاگەدار دەکاتەوە، کە ئێستا مووچەکانیان لەسەر هەژماری بانکییەکانیانە، ئەم مووچەخۆرانە کارتی بانکیان وەرگرتووتەوە دەتوانن سەردانی نزیکترین ئامێری ڕاکێشانی پارە بکەن.

بەگوێرەی ئە ناونیشانانەی بڵاوکراوەتەوە،55 ئامێری ATM بۆ دابەشکردنی مووچە لە ناوەندی شاری سلێمانی هەن، 14 ئامێری دیکەش لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین کاران بۆ دابەشکردنی مووچە.









پرۆژەی هەژماری من، قۆناغێکی نوێیە لە ئابووریی کوردستان و پرۆژەیەکی ئەلیکترۆنی بە بانکی کردنی مووچەی مووچەخۆرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، وەک بەشێک لە هەوڵەکان بۆ زامنکردنی داهاتوویەکی گەشتر بۆ کوردستانیان، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەوە دەستیکردووە بە پرۆسەی بە بانکیکردن بۆ بەدیهێنانی گشتگیری دارایی بۆ هاوڵاتییان.

هەژماری من دەستیکردووە بە کردنەوەی هەژماری بانکی بۆ فەرمانبەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئامانجی هەژماری من ئەوەیە کە زیاتر لە یەک ملیۆن مووچەخۆر لەم پرۆسەیەدا تۆماربکات بۆ ئەوەی زەمینەسازی بۆ سیستەمێکی بانکی بەهێزتر و گشتگیرتر بکات.

بانکە بەشداربووەکانی پرۆژەی هەژماری من:

- بانکی بەغداد

- بانکی BBAC

- بەنکی جیهان

- بانکی ئیسلامی عێراقی بۆ پەرەپێدان و وەبەرهێنان

- بانکی ئەهلی عێراق

- بانکی RT

- بانکی عێراق بۆ بازرگانی