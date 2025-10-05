کاروان ستونی: وردبینی بۆ ناوی خوازیارانی حەج دەستی پێکردووە
گوتەبێژی فەرمی حەج و عومرەی کوردستان تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: وردبینی بۆ ناوی خوازیارانی حەجی ساڵی 2026 دەستی پێکردووە، لە کۆی 59 هەزار و 389 خوازیار، وردبینی تەواو بۆ ناوی 46 هەزار و 507 ناو کراوە، پرۆسەکەش تا کۆتایی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت.
یەکشەممە 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، کاروان ستونی گوتەبێژی حەج و عومرەی کوردستان تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پاش کۆتایی هاتنی پرۆسەی ناونووسینی خوازیارانی حەج، دەستیان کردووە بە وردبینیکردن لە داواکارییەکان و تاوەکوو ئێستا 6556 کەس لەلایەن بەرێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی کوردستان نامەیان بۆ چووە و ئاگادار کراونەتەوە کە، پێویستە زانیارییەکانیان ڕاست بکەنەوە، بەڵام تاوەکوو ئێستا وەکو پێویست خەڵک نامەکانیان نەکردووەتەوە و زانیارییەکانیان ڕاست نەکردووتەوە.
کاروان ستونی داوای لەو کەسانەی کرد کە نامەیان لە ڕێگەی پلاتفۆرمەکانی وەتسئاپ و ڤایبەر پێگەیشتووە، بە زووترین کات زانیارییەکانیان ڕاست بکەنەوە و کەم کوڕی فۆرمەکانیان تەواو بکەن، چونکە ئەگەر بەم شێوەیە بمێننەوە، ئەوا مافی بەشداریکردنیان لە تیروپشکی ناوی خوازیارانی حەج نامێنێت.
سەبارەت بە کاتی بەڕێوەچوونی تیروپشکی ناوی خوازیارانی حەج، کاروان ستونی گوتەبێژی فەرمی حەج و عومرەی کوردستان ڕایگەیاند: ئێستا خەریکی پرۆسەی وردبینکردنی ناوی خوازیارانی حەجن و لە کۆی 59 هەزار و 389 فۆرم، 46 هەزار و 507 فۆرم وردبینی تەواویان بۆ کراوە و ئامادەن بۆ تیروپشک، گوتیشی: لە چەند ڕۆژی داهاتوودا، پرۆسەی وردبینیکردنی فۆرمەکان بە کۆتایی دێت، دواتریش قوناغی بەراورد کاری ناوی خوازیارانی حەج دەستپێدەکات، هەر کەسێک پێشووتر وەکوو هاووڵاتی حەجی کردبێت، ئەوا مافی نابێت جارێکی دیکە حەج بکات و دەرفەتەکە بۆ هاووڵاتیانی دیکە دەبێت کە تاوەکوو ئێستا حەجیان نەکردووە، ئەمەش لەسەر بنەمای یەکسانی و پەیڕەوکردنی دادپەروەری لە نێوان هەموو هاووڵاتیانی کوردستان بەبێ جیاوازی، دەڵێت: پەنا بەخوا بە ئەگەری زۆرەوە لەم مانگەدا تیروپشکی ناوی خوازیارانی حەج ئەنجام دەدرێن.
یەکەمین جارە لە کوردستان بە سیستمێکی دیجیتاڵی ناوی خوازیارانی حەج تۆمار دەکرێت، ئەمساڵ بەشێوەیەکی سەرکەوتوو پرۆسەکە کۆتایی هات، ئەم هەنگاوەش یەک لە هەنگاوەکانی کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی بووە بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتین و ئاسانکاری بۆ خوازیارانی حەج .