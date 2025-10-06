پێش دوو کاتژمێر

بۆ هه‌ڵبژاردنی خولی شه‌شه‌می په‌رله‌مانی عێراق، 350 په‌رله‌مانتاری ئێستا و پێشوو خۆیان بۆ هه‌ڵبژاردنی خولی داهاتووش كاندید كردووه‌ته‌وه‌ و سه‌دا 75ـیشیان خانه‌نشینی سیاسییان ڕه‌تكردووەته‌وه‌.

زیاتر لە دوو لەسەر سێی ئەندامانی پەرلەمانی خولی پێنجەم و سێیەکی پەرلەمانتارانی خولەکانی پێشووی پەرلەمان بڕیاریانداوە دووبارە خۆیان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمان کاندید بکەنەوە. جگە لەمانە، بەشی زۆری سەرکردەکانیش لەم هەڵبژاردنەدا بەشداربوونەتەوە.

لە دەستپێکی بانگەشەدا زیاتر لە ملیۆنێک پۆستەر و وێنەی کاندیدەکان لە شارەکاندا بڵاوکرانەوە. بەگوێرەی بەڵگەنامەکانی کۆمیسیۆن، لە کۆی 329 پەرلەمانتار، نزیکەی 250 کاندیدی خولی ئێستا و پێشوو بۆ خولی داهاتوو کاندیدکراونەتەوە.

شێوازی دووبارە کاندیدکردنەوەکان بەگوێرەی هێز و لایەنەکان

لە ئاستی سەرۆکایەتی پەرلەمان:

* مەحموود مەشهەدانی، لەسەر لیستی هاوپەیمانیی "سیادە" خۆی کاندید کردووەتەوە.

* موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "ئەساس" لە بەغدا بەشدارە.

* شاخەوان عەبدوڵڵا، لە پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک کاندید کراوەتەوە.

لە ئاستی پەرلەمانتارانی پێشوو و ئێستا، گۆڕانکاری و گواستنەوەی حزبی ڕوویانداوە؛ پەرلەمانتاران و سەرکردەکان ڕوویان لە هێز و هاوپەیمانی دیکە کردووە، دیارترینیان:

* عەلی مەشکور، ئەندامی پێشووی بزووتنەوەی "تەسمیم"، لەسەر هاوپەیمانی خزمەتگوزارییەکانی کەتایبی ئیمام عەلی خۆی کاندید کردووەتەوە.

* سەرغام مالیکی، لە هاوپەیمانی "دەوڵەتی یاسا"ـەوە پەیوەندی بە لیستی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی سوودانی کردووە.

* محەممەد حەلبووسی، سەرۆکی پارتی "تەقەدووم" گەڕاوەتەوە و لە بەغدا بانگەشە دەکات.

* سەلیم جبووری، سەرۆکی پێشووی پەرلەمان، لە لیستی "سەقورنا"ـی مەشعان جبووری لە دیالە خۆی کاندید کردووەتەوە.

* محەممەد کەربولی، لە پارتی "حەل"، ئەمجارە لەناو هاوپەیمانی "عەزم" لە بەغدا بەشدارە.

* پەرلەمانتاری پێشوو مەزاحم تەمیمی، لە هاوپەیمانێتی حەیدەر عەبادی کشاوەتەوە و پەیوەندی بە لیستەکەی سوودانییەوە کردووە.

* سەورە حەلەفی، پەرلەمانتاری پێشووی سەدرییەکان، خۆی لە لیستی سوودانی کاندید کردووە.

* بەها ئەعرەجی، جێگری سەرۆکوەزیرانی پێشوو، پەیوەندی بە لیستەکەی سوودانییەوە کردووە.

* زافر ئەلعانی، لە پارتی "تەقەدووم" جیا بووەتەوە و کاندیدی پارتی سیادەی خەمیس خەنجەرە.