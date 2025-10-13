مەسرور بارزانی و دەیڤد پێترێیۆس، جەختیان لە پاراستنی ئاشتیی و ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە کردەوە

پێش 4 کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا نووسنگەی سەرۆکی حکوومەت ڕایگەیاند، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە جەنەراڵ دەیڤد پێترێیۆس بەڕێوەبەری پێشووی دەزگای هەواڵگری ئەمەریکا (CIA) کرد .

لە دیدارەکەدا ، دۆخی گشتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.

هەروەها بیروڕا لەبارەی گۆڕانگاریی و پێشهاتەکانی بارودۆخی سووریا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتیی ئاڵوگۆڕ کرا.

ڕاشیگەیاند، لەمبارەیەوە جەخت لە گرنگیی پاراستنی ئاشتیی و ئاسایش و سەقامگیریی لە ناوچەکەدا کرایەوە.