زیاتر لە 20 ماددەی دەستووری عێراق پەیوەندییان بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە

دەستووری عێراق لە ساڵی 2005 ـەوە ئامادە کراوە و دواتر لە مانگی 10 ـی هەمان ساڵ ڕیفراندۆمی دەستوور ئەنجامدرا و ڕێژەی بەشداری لە ڕیفراندۆمەکەدا سەدا 63 بووە، لەو ڕێژەیەش لە سەدا 78 ـی خەڵک بە بەڵێ دەنگییان دا.

بە گوێرەی دەستوور، کۆماری عێراق دەوڵەتێکی فیدڕاڵییە، بەڵام تا ئێستا زۆرینەی سەرکردەکانی عێراق باوەڕییان بە فیدڕاڵی نییە و ئەو ماددەیە جێبەجێ ناکەن، هەروەها بە گوێرەی دەستوور، پارێزگایەک یان چەند پارێزگایەک دەتوانن هەرێمێک دامەزرێنن و دەستووری تایبەت بەخۆیان هەبێت، لە کۆی 144 ماددەی دەستووری عێراق، زیاتر لە 20 ماددەیان پەیوەندییان بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە.