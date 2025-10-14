پێش کاتژمێرێک

به‌رپرسی مه‌كته‌بی رێكخستنی پارتی له‌ پارێزگای نه‌ینه‌وا دووپاتی کردەوە، پارتی بە بەرنامەیەکی تۆکمەوە بەشداریی هەڵبژاردن دەکات و متمانەی بە دەنگی خەڵکی ناوچەکە هەیە بۆ دووبارە بوونەوە بە هێزی یەکەم لە پارێزگاکە.

سێشەممە 14ـی تشرینی یەکەمی 2025، نەوزاد هادی، به‌رپرسی مه‌كته‌بی رێكخستنی پارتی دیموكراتی كوردستان له‌ پارێزگای نه‌ینه‌وا، لە میانی بەشداریی بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات گوتی: سەرەڕای سەختیی ململانێکان، بەڵام پێشبینی دەکەین لەم هەڵبژاردنە پارتی دیموکراتی کوردستان ببێتە هێزی یەکەمی پارێزگای نەینەوا.

نەوزاد هادی جەختی کردەوە، پارتی نەک هەر لەسەر ئاستی هێزە کوردییەکان، بەڵکوو لەنێو هەموو لیستە بەشداربووەکانی هەڵبژاردنیش پێشەنگە، هۆکاری ئەمەش بۆ مێژووی دڵسۆزی، قوربانیدان و خزمەتکردنی خەڵکی ناوچەکە لە لایەن پارتییەوە دەگەڕێتەوە.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی پێگە بەهێزەکەی پارتییەوە، زۆربەی لایەنەکان ئەوەندەی سەرنجیان لەسەر پارتییە، ئەوەندە سەرنجیان لەسەر لایەنەکانی دیکە نییە و هەوڵ دەدەن بەشێک لە دەنگەکانی پارتی بۆ خۆیان ببەن.

به‌رپرسی مه‌كته‌بی رێكخستنی پارتی له‌ پارێزگای نه‌ینه‌وا، باسی لە قوربانیدانی پارتی لە پارێزگاکە کرد و گوتی: "بە شانازییەوە دەڵێین لە کاتی ڕزگارکردنی ناوچەکانی وەک ڕەبیعە، زوممار، شنگال، باشیک و مەخموور، پارتی زیاتر لە 500 شەهیدی داوە."

سەبارەت بە فرەڕەنگیی پارێزگای نەینەوا، نەوزاد هادی ڕایگەیاند: نەینەوا "عێراقێکی بچووککراوەیە"، هەروەها پارتی لە پارێزگاکە دەنگدەری لە هەموو پێکهاتەکانی وەک عەرەب، کریستیان، ئێزدی، شەبەک، کاکەیی و تورکمان هەیە.

گوتیشی: "ئێمە بڕوامان بە هاوبەشی ڕاستەقینە و هاوسەنگی و سازان هەیە، هەروەها لە دانانی بەرپرسە ئیدارییەکانیشدا ڕەچاوی پێکهاتەکانمان کردووە."

بەرپرسەکەی پارتی دانی بەوەدا نا کێشەیان بۆ دروست دەکرێت و هەڵمەتی بانگەشە لە هەندێک ناوچەدا ئاسان نییە، بە تایبەتی ئاماژەی بە دۆخی شنگال کرد و ئاشکرای کرد، شنگال حاڵەتێکی تایبەتی هەیە، وەک حزب و ئۆرگان بارەگامان لەوێ نییە، بەڵام کاندیدەکانمان دەتوانن بانگەشە بکەن."

هەروەها نەوزاد هادی، دیاردەی کڕین و فرۆشتنی دەنگی بە کێشەیەکی گەورە لە هەڵبژاردنەکاندا زانی و ڕایگەیاند: "بەداخەوە لە هەندێک شوێن کڕین و فرۆشتن بە دەنگ دەکرێت و ئەمەش زیاتر لە لایەن هێزە عەرەبییەکانەوە دەکرێت کە پارەیان لە بەغداوە بۆ دێت."

لە کۆتاییدا، نەوزاد هادی دووپاتی کردەوە، پارتی له‌ ناوچه‌ كوردستانییه‌كان پارێزه‌ری ده‌نگی كورده‌، هەروەها پارتی بە بەرنامەیەکی تۆکمەوە بەشداریی هەڵبژاردن دەکات و متمانەی بە دەنگی خەڵکی ناوچەکە هەیە بۆ دووبارە بوونەوە بە هێزی یەکەم لە پارێزگاکە.

بە گوێرەی ئەو وادەیەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دیاریی کردووە، 11ـی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت، کە 31 هاوپەیمانێتی، 38 پارتی سیاسی و 79 کاندیدی سەربەخۆ کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن.