فیلمێکی کوردی لە فێستیڤاڵی کاپریی هۆلیوود لە ئیتاڵیا کێبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات

پێش 59 خولەک

فیلمی "مردن لەنێوان ژیاندا" کە دەرهێنانی ڕێکار بەرزانە، لە سێیەمین خولی فێستیڤاڵی کاپریی هۆلیوود لە ئیتاڵیا بەشدارە و کێبڕکێی بەدەستهێنانی خەڵات دەکات.

ئەمڕۆ هەینی، 5ی تشرینی یەکەمی 2025، دەرهێنەری فیلمەکە ڕێکار بەرزان، دەربارەی بەشداریکردنی فیلمەکەی لەو فێستیڤاڵە بۆ کوردستان24 گوتی: هەڵبژاردنی فیلمی "مردن لە نێوان ژیاندا" بۆ پرۆگرامی فەرمیی فێستیڤاڵەکە، توانای هونەریی فیلمەکە و دیمەنی سینەمایی تایبەتی دەرهێنەرەکەی ڕوون دەکاتەوە.

گوتیشی: فێستیڤاڵی کاپری هۆلیوود بە پێشەنگی لە ناساندنی کاری نێودەوڵەتیی دیار و هەروەها بوون بە وێستگەیەکی گرنگ لە گەیشتن بە وەرزی خەڵاتەکان، دەرفەتێکی نایاب بۆ دەرهێنەرانی سینەمایی سەربەخۆ دابین دەکات.

ڕێکار بەرزان دەڵێت: من خاوەنی چوار کورتە فیلمم لەبواری نووسین و دەرهێناندا، هەروەها هەر یەکێک لە فیلمەکان بەشداربوون لە چەندین فێستیڤاڵ و چالاکیی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی، هەمیشەش بەردەوام دەبم لەکاری هونەری و هیوادارم فیلمەکانم بەشداری لەزۆربەی فێستیڤاڵە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان بکات.

هەروەها باسی لە چیرۆکی فیلمی "مردن لەنێوان ژیاندا" کرد و گوتی: فیلمەکە باس لە چیرۆکی کوڕێک دەکات کە بارودۆخی ژیان و بەربەستەکانی ناچاری دەکەن بە ڕێگەی نایاسایی کۆچ هەڵبژێرێت؛ لێرەدا چاوەڕوانی هیچی تر ناکات جگە لە سێ دەرئەنجام، ئەوانیش ڕزگار بوون یان مردن یاخود گەڕانەوە، ئەمەش وا دەکات ڕێگەی ژیان و مردن تاقی بکاتەوە بۆ ئەوەی ژیانێکی باشتر و بەختەوەرتر بدۆزێتەوە.

فێستیڤاڵی کاپری هۆلیوود کە لە ساڵی 1995 دامەزراوە، بووەتە خاڵێکی یەکترناسی گرنگ لە نێوان سینەما و سینەماکارانی ئەورووپا و هۆلیوود، هەموو ساڵێک کۆمەڵێک دەرهێنەر، ئەکتەر، بەرهەمهێنەر و ئەستێرەی نوێی هونەریی فیلم لە سەرتاسەری جیهانەوە کۆدەکاتەوە.

ئەنجامدانی سێیەمین خولی ئەم فێستیڤاڵە لە ڕێککەوتی 26ی کانوونی یەکەمی 2025 تا دووی کانوونی دووەمی 2026 لە دوورگەی سەرنجڕاکێشی کاپریی ئیتاڵیا ڕێکدەخرێت.