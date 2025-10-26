حکوومەتی هەرێم 40 هاووڵاتیی دەستگیرکراوی لە لیبیا گەڕاندەوە نیشتمان

پێش دوو کاتژمێر

فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، حکوومەتی هەرێم 40 هاووڵاتیی دەستگیرکراوی لە لیبیا گەڕاندەوە کوردستان.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە ڕاگەیاندراوێکدا فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، 40 هاووڵاتیی هەرێمی کوردستان، دوای ئەوەی بە شێوەی نایاسایی ڕێگەی هەندەرانیان گرتە بەر، لە وڵاتی لیبیا دەستگیر دەکرێن و دووچاری ڕێگەیەکی سەخت و دژوار دەبنەوە، لەسەر ئەرکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕێكاری پێویست بۆ گەڕانەوەیان گیرایە بەر و سەرلەبەیانی ئەمڕۆ یەكشەممە گەیشتنەوە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، دوای گەیشتنەوەیان بە خاكی هەرێمی كوردستان، تیمەکانی وەزارەتی ناوخۆ و فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، تیمی پزیشکی و هاوکاریی، لەگەڵ ئازادکراوان بوون و پشکنینی پێویستی پزیشکییان بۆ ئەنجام درا، دوای تەواوبوونی ڕێکارەکانی دڵنیابوونەوە لە سەلامەتییان، تەواوی گەنجە ئازادکراوەکان گەڕێندرانەوە لای كەسوكاریان.