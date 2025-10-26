کوردانی خورماتوو: هەرگیز واز لەخاکی خۆمان ناهێنین

پێش 49 خولەک

بە هۆی ناسەقامگیری ناوچەکانیان بەشێک لە خەڵکی پارێزگای کەرکووک و شارو شارۆچکەکانی دەورووبەریی ماوەی 12 ساڵە ئاوارە بوون، ئێستا ئاوارەکان خەریکی ئامادەکارین بۆ گەڕانەوەیان، بۆ ئەوەی لە ڕۆژی 11ـی تشرینی دووەم بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن، دەیانەوێت ناوچەکەیان لە کوردبوون و کەلتوورو و سیمای کوردایەتی دانەبڕێت.

قاسم محەممەد، هاووڵاتیەکی شارۆچکەی خورماتووە، لە شاری هەولێر نیشتەجێیە و دەڵێت: ئێمە وەکو نەتەوە و میللەتی کورد خۆمان بڕیار دەدەین و قسەی خۆمان دەکەین، لە هەموو پرۆسەیەکی هەڵبژاردندا دەگەڕێینەوە بۆ شارەکەمان و دەنگ دەدەین، ئاماژەی بەوەشکرد، دەمانەوێت دەنگی کورد لەو ناوچەیە هەر بمێنێت، چونکە شارەکە موڵکی کوردە، لە کۆنەوە باوباپیرانمان لەو ناوچەیە ژیاون، هەرگیز وازی لێناهێنین، تەواوی خانەوادەکەمان لە ڕۆژی دەنگدان دەگەڕێنەوە شارەکە و دەنگ دەدەین بە کورد.

ئاوارەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، تاوەکو ئێستا نەیانهێشتووە ئاوارەیی و دەربەدەری کاریگەریی لە سەر هەستی نەتەوایەتیان دروست بکات، هەربۆیە لە هەموو پرۆسەیەکی هەڵبژاردندا گەڕاونەتەوە بۆ زێدی باوباپیرانیان و بەشداری دەنگدانیان کردووە.

یوسف محەممەد، هاووڵاتیەکی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستانە، دەڵێت، ئێمە هەموو کاتێک ئامادەین بۆ دەنگدان بە کورد و کوردستان، چونکە نامانەوێت دەنگی کورد لەو ناوچانە کەم بکات، داواکارم لە هەموو کوردێک بڕواتەوە بۆ شارەکەی خۆی، لەوێ دەنگبدات، بۆ ئەوەی دەنگی کورد زۆر بێت و دەنگەکانیان بە هەدەر نەڕوات.

هاووڵاتیەکی دیکەی شاری خورماتوو، قسەی بۆ کوردستان24 کردووە و گوتی: گەڕانەوەمان بۆ شارەکەمان و دەنگدانمان، هەنگاوێکی گرنگە بۆ گەڕاندنەوەی مافەکانمان، چونکە لە ڕێگەی نوێنەرە کوردەکانەوە لە پەرلەمانی عێراق دەتوانین بەرگری لە خاک و مافەکانمان بکەین.

لە ساڵانی ڕابردوودا هەزاران کورد لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، ناچاری ئاوارەیی بوونەتەوە، هەرچەندە تاوەکو ئێستا ئەنجامی هەڵبژاردنەکان نەبووەتە چارەسەری کێشەکانیان، بەڵام لە هەموو هەڵبژاردن و بۆنە نیشتمانییەکاندا خەڵکی ئەو ناوچانە گەڕاونەتەوە زێدی خۆیان، تاوکو دیمۆگرافیای ناوچەکەیان ڕەسەنایەتی کوردبوون لە دەست نەدات.