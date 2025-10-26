سەرۆک وەزیران پڕۆژەیەکی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری لە هەولێر کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەیەکی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری لە سنووری پارێزگای هەولێر کردەوە.

پڕۆژەکە لەسەر ڕووبەری 357 دۆنم زەوی لە شاری هەولێر دروست کراوە و چەندین بەشی گرنگ لەخۆ دەگرێت کە بەشێوەیەکی بەرچاو کەرتی کشتوکاڵ و ئاسایشی خۆراک لە هەرێمدا بەرەوپێش دەبات.

تایبەتمەندییەکانی پڕۆژەکە:

- توانای لەخۆگرتن: ئەم پڕۆژەیە توانای حەوانەوە و بەخێوکردنی 50 هەزار سەر ئاژەڵی هەیە لە یەک کاتدا.

- سەربڕخانەی مۆدێرن: سەربڕخانەیەکی پێشکەوتووی لەسەر ڕووبەری هەشت دۆنم هەیە کە توانای سەربڕینی دوو هەزار سەر ئاژەڵی لە ڕۆژێکدا هەیە بەپێی ستانداردە جیهانی و تەندروستییەکان.

- بە بازاڕکردن و بەرهەمە پیشەسازییەکان: پڕۆژەکە تەنها بۆ سەربڕین نییە، بەڵکو کارگەی تایبەت بە قووتونان و دروستکردنی بەرهەمەکانی گۆشت وەک هەمبەرگەر و سۆسج لەخۆ دەگرێت، کە هەنگاوێکی گرنگە بۆ بە بازاڕکردنی بەرهەمی ناوخۆیی.

جێگرەوەی مەیدانی کۆن: بە کردنەوەی ئەم پڕۆژەیە، مەیدانی کۆنی ئاژەڵفرۆشان نامێنێت و سەرجەم ئەو کەسانەی کاری کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵیان دەکرد، لە شوێنێکی مۆدێرن و ڕێکخراودا جێگەیان بۆ دابین دەکرێت.