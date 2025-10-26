نێچیرڤان بارزانی: پارتی وڵاتێکی وێرانی کرد بە وڵاتێکی هەرە پێشکەوتوو و ئاوەدانی ناوچەکە

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی بۆ لیستی 275 لە ئاکرێ گوتی: پارتی وڵاتێکی وێرانی کرد کرد بە وڵاتێکی هەرە ئاوەدان و پێشکەوتووی ناوچەکە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، کەرنەڤاڵی بانگەشەی هەڵبژاردن و پشتیوانی کردن لە لیستی 275، لە ئاکرێ بەڕێوەچوو، لە کەرنەڤاڵەکەدا، نێچیرڤان بارزانی گوتی: دەنگ بە پارتی بدەن، بۆ ئەوەی دەستوور جێبەجێ بکرێت و مافی کورد پێشێل نەکرێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتی: دەمانەوێت ئاکرێ و کوردستان و هەموو عێراق پێشبکەوێت، گوتی: ئەگەر پارتی بەهێز بێت، کەس ناتوانێت مافەکانی کورد پیشێل بکات، بۆیە سندووقەکانی دەنگدان پڕ بکەن لە ناوی کاندیدانی لیستی 275ـی پارتی.

نێچیرڤان بارزانی گوتی: دووپاتی دەکەینەوە جێبەجێنەکردنی دەستوور زیانی بە هەموو عێراق گەیاندووە نەوەک هەر کوردستان، بۆیە بە دەنگەکانتان نەهێڵن جارێکی دیکە دەستوور پێشێل بکرێتەوە

نێچیرڤان بارزانی گوتی: پێویستە کاندیدانی نپارتی کە دەچنە پەرلەمانی عێراق، کار لەسەر دوو شت بکەن، یەکەم: یاساکانی پەسەندی دەکەن، فیدراڵی بێت، چونکە ڕوحی دەستووری عێراق هاوسەنگی و سازانە، دووەمیش یاسای مەرکەزی، بەتایبەت یاساکانی پیشووی ڕژێم بگۆڕدرێن بۆ ئەوەی سیستەمی عێراق ببێتە سیستەمێکی فیدراڵی، چونکە عێراق حکوومێکی مەرکەزییە، بۆیە ئەم هەڵبژاردنە گرنگە بۆ جێبەجێکردنی دەستووری عێراق، پشتیوان بەخوای گەورە قۆناغێکی نوێ لە ئاوەدانی و گەشەسەندنی کوردستان دەستپێدەکاتەوە.

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان گوتی: خەڵکی ئاکرێ و بەردەڕەش و ناوچەکانی دەورووبەری، دەنگ بە پارتی دیموکراتی کوردستان بدەن، بۆ ئەوەی دەنگی پارتی بێێتە یەک ملیۆن و زیاتر، بەڵێنی ئێمە بۆ لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان بەدیهێنانی ئەو ئامانجەیە، مێژوو و دەستکەوتی پارتی جێی سەربڵندی و شانازییە، پارتی ڕێبەرایەتی سەرهەڵدان و شۆڕشی کوردستانی کردووە.

نێچیرڤان بارزانی گوتی: پارتی وڵاتێکی وێران لە دەڤەرێکی نائارام و نا سەقامگیر ، کرد بە یەکێک لە شوێنە هەر ئاوەدانی ناوچەکە، پارتی بنکەی دیموکراسی و دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی شارستانیی لە کوردستان دانا، پارتی بە تۆڕێکی پەیوەندی، کوردستانی بە ناوچەکە و تەواوی جیهان بەستەوە.

جێگری سەرۆکی پارتی پەیامێکی ئاراستەی گەنجانی کوردستان کرد و گوتی: ئاڵای 79 ساڵ خەباتی پارتی، بۆ ئایندە درایە دەستی ئێوە، ئەم ئاڵایە بەرز ڕاگرن و نەهێڵن قەت بشکێت، پارتی سەرکیشە بۆ کوردستانێکی ئاوەدانتر، پێشکەوتووتر و مەدەنیتر، ئەمە خەونی پارتییە.