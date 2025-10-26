مەسرور بارزانی بڕیارێکی گرنگی لە بەرژەوەندیی فەرمانبەرانی عەنکاوە دەرکرد

پێش دوو کاتژمێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕەزامەندیی لەسەر گواستنەوەی شوێنی زەویی فەرمانبەرانی عەنکاوە بۆ سنوووری شارەوانیی هەولێر دەربڕی.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، سەرۆك وەزیران مەسرور بارزانی، ڕەزامەندیی نیشاندا لەسەر گواستنەوەی شوێنی دابەشكردنی زەویی فەرمانبەرانی عەنكاوە لە سنووری سەرۆكایەتیی شارەوانیی عەنكاوە بۆ سنووری سەرۆكایەتیی شارەوانیی هەولێر و دیاریكردنی زۆنێكی بە تایبەت كریستیانەكان لە نەخشەی كەرتی بۆ پاراستنی تایبەتمەندیی پێكهاتەی كریستیان.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ بەهۆی سنوورداریی ڕووبەری زەوی لە سنووری شارەوانیی عەنکاوە و نەبوونی زەویی پێویست بۆ فەرمانبەرانی عەنكاوە و هەروەها پاراستنی تایبەتمەندیی پێكهاتەی كریستیان لە هەولێر، مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان ڕەزامەندیی نیشاندا لەسەر گواستنەوەی شوێنی پێدانی زەویی (1279) فەرمانبەر لە سنووری سەرۆكایەتیی شارەوانیی عەنكاوە بۆ سنووری سەرۆكایەتیی شارەوانیی هەولێر و پێدانی زەویی لەگەڵ فەرمانبەرانی سنووری سەرۆكایەتیی شارەوانیی هەولێر و هاوكات دیاریكردنی زۆنێكی دیاریكراو و تایبەت لە نەخشەی كەرتی بۆ فەرمانبەرانی عەنكاوە بەمەبەستی پاراستنی تایبەتمەندی پێكهاتەی كریستیان.

بۆ ئەم مەبەستەش وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار، سەرۆکایەتیی شارەوانیی هەولێری ڕاسپارد بۆ ئەنجامدانی کاری پێویست.