مەسرور بارزانی: بە پێویستیمان زانی بەشدارییەکی کارامان لە هەڵبژاردنی عێراقدا هەبێت

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی پارتی دووپاتی دەکاتەوە، کاندیدەکانیان بەرگریی لە مافی هەموو خەڵكی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن و دەچنە بەغدا بۆ جێبەجێکردنی هەموو ماددە دەستوورییەکان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، یەکەم داری لە پرۆژەی پشتێنەی سەوزایی هەولێر چاند و دواتر لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە.

جێگری سەرۆکی پارتی لەبارەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق گوتی "ئێمە بەشدارین بە شێوەیەکی زۆر کارا لە هەڵمەتی هەڵبژاردن بۆ سەرخستنی کاندیدەکانی پارتی."

مەسرور بارزانی پێی وایە "کاندیدەکانی پارتی لە پەرلەمانی داهاتووی عێراق دەتوانن بەرگری لە مافی هەموو خەڵکی عێراق بکەن بە هەموو ماددە دەستوورییەکانەوە و لەوێ وەک پایتەختی حکوومەتی فیدراڵی، پێویستمان زانی کە بەشداربووێکی کارامان هەبێت تاوەکو جەخت لەسەر جێبەجێکردنی هەموو خاڵە دەستوورییەکان بکەینەوە."

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان دووپاتی کردەوە، کاندیدەکانیان لە پەرلەمان، بەرگری لە مافی هەموو خەڵکی عێراق دەکەن، "نەک تەنیا هی خۆمان."

پارتی دیموکراتی کوردستان بە لیستی 275 و بە دروشمی "هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان" بەشداریی لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دەکات. سەرۆک و جێگرانی سەرۆکی پارتی لە هەموو کەرنەڤاڵێکی بانگەشەدا، جەختیان لەوە کردووەتەوە، تەنیان کاندیدەکانیان دەتوانن لە بەغدا بەرگری لە مافی هەموو خەڵکی عێراق و هەرێمی کوردستان بکەن.