بەڕێوەبەرایەتیى گشتیى کار و دەستەبەرى کۆمەڵایەتىی: نابێت کرێکار لە مافی دەنگدان بێبەشبێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیى گشتیى کار و دەستەبەرى کۆمەڵایەتىی ئاماژە بەوە دەکات، بۆ ئەوەی کرێکاران بێبەش نەبن لە مافی دەنگدان، پێویستە دوو بۆ سێ کاتژمێر ڕێگەیان پێبدرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 10ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیى گشتیى کار و دەستەبەرى کۆمەڵایەتىی، ئاگەدارییەكی لەبارەی هەڵبژاردن بۆ خاوەنكار و كرێكاران بڵاو كردووەتەوە و ڕایگەیاندووە، پێویستە خاوەنكارەكان رێگە بە كرێكاران بدەن پەیڕەوی مافی خۆیان لە بەشداربوونیان لە پڕۆسەی هەڵبژاردن بكەن، بۆ ئەوەى کرێکاران بێبەش نەبن لە مافى دەنگدان، پێویستە بۆ ماوەی دوو بۆ سێ كاتژمێر رێگەیان پێبدەن بۆئەوەی سەردانی بنكەكانی دەنگدان بكەن.

هەروەها بەڕێوەبەراتییەكە دووپات لەوە دەكاتەوە، رێگری لە كرێكاران بكرێت ئەوا لێپرسینەوە لەگەڵ خاوەنكار دەكرێت و كرێكارانیش دەتوانن پەیوەندی بە ژمارەكانەوە بكەن، هێلی گەرمی 5500 و ژمارەكانی دیكەوە بكەن.

سبەی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.

لە هەرێمی کوردستان، دوو ملیۆن و 800 هەزار کەس مافی دەنگدانی هەیە و دابەشبوونە بەسەر هەزار و 312 بنکەی دەنگدان لە هەولێر، دهۆک، سلێمانی و هەڵەبجە، هەروەها پێنج هەزار 599 وێستگەی دەنگدانیش هەیە.