ئاماری حەوت ساڵی ڕابردووی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە کوردستان؛ سلێمانی زۆرترین قوربانی هەیە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاماری بەراوردکاری، داتای ڕووداوەکانی هاتوچۆ و ژمارەی قوربانییان لە پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک لە ساڵی 2018 تا هەشت مانگی یەکەمی ساڵی 2025 خستەڕوو.

بە گوێرەی ئامارەکان، لە سنووری پارێزگای سلێمانی بە گشتی زۆرترین ژمارەی قوربانی (مردوو و بریندار)ی تێدا تۆمار کراوە.

پارێزگای هەولێر

لە پارێزگای هەولێر، زۆرترین ڕووداوی هاتوچۆ لە ساڵی 2019دا تۆمار کراوە کە 1465 ڕووداو بووە، بەڵام زۆرترین حاڵەتی گیانلەدەستدان لە ساڵی 2018دا بووە کە 265 کەس بووە. ئامارەکان بەم شێوەیەن:

- 2018: 1332 ڕووداو، 265 مردوو، 1389 بریندار.

- 2019: 1465 ڕووداو، 209 مردوو، 1291 بریندار.

- 2020: 748 ڕووداو، 118 مردوو، 716 بریندار.

- 2021: 994 ڕووداو، 179 مردوو، 1008 بریندار.

- 2022: 811 ڕووداو، 110 مردوو، 865 بریندار.

- 2023: 890 ڕووداو، 87 مردوو، 842 بریندار.

- 2024: 709 ڕووداو، 98 مردوو، 726 بریندار.

- هەشت مانگی یەکەمی 2025: 346 ڕووداو، 53 مردوو، 327 بریندار.

پارێزگای دهۆک

لە پارێزگای دهۆک، ساڵی 2018 بەرزترین ڕێژەی ڕووداو و برینداربوونی بەخۆیەوە بینیوە. هەروەها بەرزترین ئاماری گیانلەدەستدانیش هەر لەو ساڵەدا بووە. داتاکان بەم جۆرەن:

- 2018: 1091 ڕووداو، 117 مردوو، 1115 بریندار.

- 2019: 1002 ڕووداو، 98 مردوو، 1102 بریندار.

- 2020: 646 ڕووداو، 58 مردوو، 636 بریندار.

- 2021: 1004 ڕووداو، 103 مردوو، 1175 بریندار.

- 2022: 687 ڕووداو، 73 مردوو، 901 بریندار.

- 2023: 622 ڕووداو، 65 مردوو، 839 بریندار.

- 2024: 581 ڕووداو، 67 مردوو، 751 بریندار.

- هەشت مانگی یەکەمی 2025: 457 ڕووداو، 56 مردوو، 451 بریندار.

پارێزگای سلێمانی

بەپێی ئامارەکە، پارێزگای سلێمانی لە زۆربەی ساڵەکاندا زۆرترین ژمارەی قوربانییەکانی تۆمار کردووە. ساڵی 2021 بە خوێناویترین ساڵ دادەنرێت بۆ پارێزگاکە، کە تێیدا 231 کەس گیانیان لەدەستداوە و 3752 کەسی دیکەش بریندار بوون.

- 2018: 1158 ڕووداو، 185 مردوو، 1543 بریندار.

- 2019: 1200 ڕووداو، 186 مردوو، 3291 بریندار.

- 2020: 871 ڕووداو، 171 مردوو، 2695 بریندار.

- 2021: 1240 ڕووداو، 231 مردوو، 3752 بریندار.

- 2022: 1065 ڕووداو، 174 مردوو، 3835 بریندار.

- 2023: 1037 ڕووداو، 153 مردوو، 3887 بریندار.

- 2024: 1012 ڕووداو، 155 مردوو، 3582 بریندار.

- هەشت مانگی یەکەمی 2025: 678 ڕووداو، 126 مردوو، 2600 بریندار.

ئەم داتایانە هاوکاتن لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی ئۆتۆمبێل لە شارەکانی هەرێمی کوردستان، کە ساڵ بە ساڵ لە بەرزبوونەوەدایە و وەک یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی قەرەباڵغی و ڕووداوەکانی هاتووچۆ سەیر دەکرێت.