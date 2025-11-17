هێمن هەورامی: کۆڕبەندی مێپس دەرفەتێکە سیاسی و ئەکادیمیستانی جیهان ئاوەدانی کوردستان ببینن

پێش کاتژمێرێک

هێمن هەورامی، بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کوردستان24، تیشکی خستە سەر گرنگی تایبەتی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس) بۆ هەرێمی کوردستان، بە بڕوای هەورامی، ئەم کۆڕبەندە نەک تەنها سەرکردە و بڕیاردەران، بەڵکو ژمارەیەکی زۆری توێژەری دیار و ناودار لە ناوەندە گرنگەکانی جیهان کۆدەکاتەوە، تا لە دهۆک هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ناوچەکە بکەن.

هێمن هەورامی جەختی لەوە کردەوە کە ئەم توێژەرانە ئاشنان بەوەی هەرێمی کوردستان ناوەندی ئەکادیمی پێشکەوتووی هەیە، بەڕێوەچوونی کۆڕبەندەکە لە هەرێم دەرفەتێکی زێڕین دەڕەخسێنێت بۆ بەرپرسانی جیهانی و توێژەران، تا لە ڕێگەی مێپسەوە لە نزیکەوە ئاشنا بن بە پێشکەوتنە بەرچاوەکان و ئاوەدانی هەرێمی کوردستان، هەروەها ئەو هەوڵ و پڕۆژانەی حکوومەتی هەرێم بۆ خزمەتکردنی هاووڵاتییانی ئەنجامی داون.

هەورامی ئاماژەی بەوەشدا کە لە سەرەتاوە تاکو ئێستا، لە هەموو ئەو کۆنفرانس و کۆبوونەوانەی کۆڕبەندی مێپس کە بەشداری تێدا کردووە، ئاستی بەشداربووان، شێوازی گفتوگۆکان، داتاکانی خرانەڕوو لەگەڵ شیکردنەوەکان، لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتوودا بوون، خەڵکانی زۆر گرنگ لە ناوەندەکانی توێژینەوەی ئاستی جیهانی ئێستا هاتوونەتە دهۆک، ئەمەش دەتوانێت لە چەندین ڕووەوە، پەیوەندییەکی زۆر باش و بەرژەوەندییەکی زۆر گەورە بۆ هەرێمی کوردستان بە دی بێنێت، بەتایبەت لە بواری دیپلۆماسییەتی ئەکادیمیدا.

سەبارەت بە دیپلۆماسییەتی ئەکادیمی، هێمن هەورامی ڕوونی کردەوە کە، مەبەست لەوەیە توێژەر و ئەکادیمییەکانی دەرەوە بێنە هەرێمی کوردستان و لە نزیکەوە دۆخی ڕاستەقینەی کوردستان ببینن، هەروەها، گفتوگۆ زانستییەکان لە ناوەندێکی ئەکادیمیدا وەک زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک و لەنێو شاری دهۆکدا بەڕێوە بچن، کە تەنیا تایبەت نەبێت بە هەرێمی کوردستانەوە، بەڵکو پەیوەندی بە دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و زلهێزەکانی جیهان، هەروەها ئەو بابەتە گرنگانەی پەیوەندییان بە ئاسایشی ناوچەیی و جیهانییەوە هەیە، هەبێت.

هەورامی دووپاتی کردەوە، زۆر گرنگە ئەو ئەکادیمیستانەی لە کۆڕبەندەکەدا بەشدار دەبن، لە نزیکەوە کوردستان ببینن و شاهیدی پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان، خزمەتگوزارییەکان و دەستکەوتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بن، ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت تا ببینن کوردستان نەک تەنیا لە ڕووی سیاسی و پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراقدا، بەڵکو لە ڕووی ئاوەدانی، ئەکادیمی و خوێندنیشەوە پێشکەوتنی بەرچاوی بە خۆیەوە بینیوە، بە بڕوای هەورامی، ئەو کار و پڕۆژانەی لە زانکۆی دهۆک ئەنجام دەدرێن، لە هیچ شوێنێکی دیکەی هەرێمی کوردستان و تەنانەت عێراقیشدا نەکراون.