بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی سبەی کۆڕبەندی مێپس لە دهۆک بەڕێوەدەچێت

بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی و سەرۆک وەزیرانی عێراق و سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی حکومەت، کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS 2025) لە دهۆک بەڕێوەدەچێت.

بە ئامادەبوون و بەشداریی سەرۆک مەسعود بارزانی، سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەریی عێراق فایەق زێدان، سەرۆکی هەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی و ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتییە سیاسی و ئەکادیمیەکان و نووسەران و توێژەرانی ئەمەریکای باکوور و ئەورووپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS 2025) سبەی سێشەممە 11/18 کاتژمێر 10:00 لە زانکۆی ئەمەریکی کوردستان لە دهۆک دەست پێدەکات.

فریکوینسی گواستنەوەی زیندی؛

Frequency feed:

Eutelsat 7C

FR: 11684

POL: V