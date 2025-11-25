وەزارەتی ناوخۆی عێراق بۆ کوردستان24: تیمی دژە هۆشبەری کوردستان بە مانای وشە "پاڵەوانن"

پێش 6 کاتژمێر

بەردەوامیی هەوڵە هاوبەشەکانی نێوان هەردوو حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان، بووەتە هۆی هەڵوەشاندنەوەی چەندان تۆڕی گەورەی بازرگانی و دەستبەسەرداگرتنی بڕێکی زۆر لە ماددەی هۆشبەر.

ئەمڕۆ سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەحمەد زەرکانی، بەڕێوەبەری گشتیی ڕووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر لە عێراق، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا، لە وەڵامی پرسیاری سەیف عەلی، پەیامنێری کوردستان24، ستایشی هەماهەنگیی نێوان دامەزراوە ئەمنییەکانی بەغدا و هەرێمی کوردستان کرد و گوتی "عێراق لە باکوورەوە بۆ باشوور وەک یەک تیم کاردەکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دیاردەیە، ئەندامانی بەڕێوەبەرایەتیی ڕووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر پاڵەوانی ڕاستەقینەن".

زەرکانی جەختی لەوە کردەوە، "تیمەکانی هەرێمی کوردستان بەوردی کارەکانیان ئەنجام دەدەن و لەگەڵ بەغدا تیمێکی بەهێزیان پێکهێناوە. ئەم هەماهەنگییە کاریگەرییەکی ئەرێنی لەسەر ئۆپەراسیۆنە نێودەوڵەتییەکان هەبووە، چونکە ناوەندی ڕووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر لە بەغدا و هەرێمی کوردستان پێکەوە کاردەکەن."

ئاماری سێ ساڵی ڕابردووی شەڕی دژ بە ماددە هۆشبەرەکان

عەمید عەباس باهەدلی، گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی عێراق، لە هەمان ئەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانییەدا، ئاماری سێ ساڵی ڕابردووی خستەڕوو. بەپێی ئامارەکان:

- 1102 تۆڕی بازرگانی بە ماددەی هۆشبەر هەڵوەشێندراونەتەوە؛ 171 لەو تۆڕانە، نێودەوڵەتی بوون.

- دەست بەسەر 14 تۆن و 20 کیلۆگرام ماددەی هۆشەبەری جۆراوجۆردا گیراوە.

- دادگاکان سزایان بەسەر 23,000 تاوانباردا سەپاندووە؛ لەو ژمارەیە، 300 کەسیان سزای لەسێدارەدانیان بۆ دەرچووە.

لەلایەکی دیکەوە، لە کاتی ئۆپەراسیۆنەکاندا و لە پێکدادان لەگەڵ بازرگانانی ماددە هۆشبەرەکان:

- 7 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان گیانیان لەدەستداوە.

- 36 بازرگانی ماددەی هۆشبەر کوژراون.

ئەم ئامارانە دەریدەخەن، شەڕی دژ بە ماددە هۆشبەرەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان قۆناغێکی نوێی بەخۆیەوە بینیوە و هەماهەنگیی نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان بووەتە کلیلی سەرکەوتنەکان.