مەسرور بارزانی و هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا پێکهێنانی حکوومەتی عێراقیان تاوتوێ کرد

پێش 6 کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عێراق کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا، کە وێندی گرین، کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو، گفتوگۆ لەبارەی پەرەپێدانی پەیوەنديی دوولایەنە و دۆخی گشتیی عێراق و دوا هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی عێراق کرا.

وەک ئەوەی ئاماژەی پێ کراوە، هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی پێکهینانی حکوومەتێکی خزمەتگوزار، کە بێ جیاوازی خزمەتی گشت هاووڵاتییان و پێکهاتەکانی عێراق بکات و ڕێز لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان و سیستەمی فیدراڵی بگرێت.

هەروەها هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر "پێویستیی دابینکردنی شایستە داراییەکان و بەشەبودجەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتیی عێراق و بەردەوامبوونی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکی."

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا "دەستخۆشی لە سەرۆکی حکوومەت کرد بۆ چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکان، بەتایبەتی لە بواری دارایی و پشتیوانیشی بۆ ئەو چاکسازییانە دەربڕی."