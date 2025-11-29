هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر گەیلان؛ وێرانکاریی زۆر و قەرەبووی کەم

پێش کاتژمێرێک

پێنج مانگ بەسەر هێرشی مووشەکیی ئیسرائیل بۆ سەر شارۆچکەی ئاستانەی ئەشرەفییە، لە پارێزگای گەیلان تێدەپەڕێت؛ هێرشێک، کە بە ئامانجی تیرۆرکردنی "سەید محەممەدڕەزا سدیقی سابر" زانای ئەتۆمی کرا و بووە هۆی شەهیدبوونی 16 کەس و وێرانبوونی تەواوەتی نۆ یەکەی نیشتەجێبوون و زیانگەیاندن بە 432 یەکەی دیکە.

بە گوێرەی ڕاپۆرتێکی ئاژانسی هەواڵی 'ئیلنا' سەرەڕای تێپەڕبوونی پێنج مانگ بەسەر بۆمبارانی شارۆچکەی ئاستانەی ئەشرەفییە لە لایەن هێزی ئاسمانیی ئیسرائیلەوە، ‌زیانلێکەوتووان بە توندی گلەیی لە ڕەوتی خاوی بەدواداچوونەکان و بڕی کەمی هاوکارییە داراییەکان دەکەن.

دۆخی نەگونجاوی خاوەن موڵک و کرێچییەکان

دانیشتووان دەڵێن "بەرپرسان لە ڕۆژانی سەرەتادا تەنیا هەندێک وێنە و ڤیدیۆیان گرت و تەواو! تەنها بڕە پارەیەک کە بە خاوەن موڵکەکان دراوە 200 ملیۆن تومەن هاوکاریی بێبەرانبەر بووە، کە لەم بارودۆخی هەڵاوسانەی ئێستادا، بەشی تێچووە قورسەکانی نۆژەنکردنەوە ناکات."

دۆخی کرێچییەکان خراپترە؛ زۆرێکیان بەهۆی نەبوونی گرێبەستی فەرمی، یان هاوکارینەکردنی خاوەنخانووەکانیان، لە وەرگرتنی کۆمەک بێبەش بوون. جگە لەوەش هێشتا هیچ هەواڵێک دەربارەی قەرەبووکردنەوەی ئۆتۆمبێل و کەلوپەلی ناوماڵ نییە.

چیرۆکە تاڵەکانی زیانلێکەوتووان

ئیسماعیل، کرێچییەکی بەساڵداچوو، دەڵێت: لە کاتی جەنگی 12 ڕۆژەدا، زیانێکی زۆر بەر خانووەکەم کەوتووە؛ بەڵام بەهۆی نەبوونی گرێبەستی فەرمی، هیچ هاوکارییەکم وەرنەگرتووە. خاوەنماڵەکەش پارەی پێشەکییەکەم ناداتەوە، بۆیە ناچار بووم بۆ لای منداڵەکانم لە شیراز کۆچ بکەم.

موحسین، خاوەنموڵکێکی شارۆچکەکە، دەڵێت: بۆمبێک بەر سەربانی خانووەکەم کەوت و بە تەواوی وێرانی کرد و چاککردنەوەی 500 ملیۆن تومەنی تێچووە، بەڵام حکوومەت تەنیا 260 ملیۆن تومەن قەرەبوومی کردووەتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی بیمەش بە بیانووی 'دۆخی جەنگی' خۆی لە پێدانی زیانی ئۆتۆمبێلەکەم دەدزێتەوە.

بەهرام، هونەرمەند، دەڵێت: چاککردنەوەی خانووەکەی باوکم 800 ملیۆن تومەن تێچووە، بەڵام تەنها 180 ملیۆن تومەن هاوکاریمان کراوە. جگە لەوەش، لە ئەنجامی بۆمبارانەکەدا هەموو ئامێرە مۆسیقییەکانم شکان و لەناوچوون، داوای قەرزم لە حکوومەت بەسوودی 4% کرد، بەڵام بە بیانووی نادڵنیایی لە دانەوەی، داخوازییەکەم ڕەت کرایەوە.

وەڵامی ناڕوونی بەرپرسان

ڕەحمەت حەیدەرینەژاد، قایمقامی شارۆچکەکە، بانگەشەی ئەوە دەکات"گلەیی هاووڵاتیان لە جێگەی خۆیدا نییە و دۆخەکە گونجاوە و دەرکردنی مۆڵەتی دروستکردن و چاککردنەوەی خانوو، بە خۆڕایی دەدرێت."

حەیدەرینەژاد، دەڵێت: بڕی نێوان 30 بۆ 40 ملیۆن تومەن دراوە بەو کرێچییانەی خانووەکانیان زیانی بەرکەوتووە و بڕیارە قەرەبووی کەلوپەلی ناوماڵیش دوای دابینکردنی بودجە بدرێت.

لە لایەکی دیکەوە، ئەمیرڕەزا ڕەحمەتیان، جێگری بونیادی مەسکەنی گەیلان، هۆکاری دواکەوتنی یارمەتیی و قەرەبووکان، بۆ نەبوونی بڕیاری فەرمیی حکوومەت گەڕاندەوە و گوتی: ئەرکی نۆژەنکردنەوە، تەنیا یەک مانگە بە فەرمی لە وەزارەتی ناوخۆوە ڕادەستی بونیادی مەسکەن کراوە.

بە گوتەی ئەو، پێدانی ماوەی قەرەبووەکان، بەندە بە بەرەوپێشچوونی فیزیكیی نۆژەنکردنەوەکان و دابینکردنی پارە لەلایەن ڕێکخراوی بەرنامە و بودجەوە.

لە کۆتاییدا، هاووڵاتییانی زیانلێکەوتوو لایانوایە ئەو بڕە پارەیەی بە ناوی قەرەبوو بۆیان خەرج کراوە، لەگەڵ قەبارەی وێرانکارییەکان و گرانیی کەرەستەکاندا ناگونجێت و بیرۆکراسیی ئیداری، هێندەی تر ژیانیانی سەخت کردووە.