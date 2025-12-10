تیمەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی گەیشتنە ناوچە زیانلێکەوتووەکانی چەمچەماڵ

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ڕایگەیاند، تیمەکانمان لە بەرەبەیانەوە گەیشتوونەتە ناو چەمچەماڵ و دەستیان بە کار کردووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە (10ـی کانوونی یەکەمی 2025)، موسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: "دوای ئەوەی لەلایەن کەشناسییەوە زانیاری و هۆشداریمان پێگەیشت سەبارەت بە پێشبینییەکانی کەشوهەوا و ڕوودانی دۆخی نەخوازراو، دەستبەجێ ئۆفیسەکانمان لە گەرمیان، سلێمانی، چەمچەماڵ و ناوچەکانی دیکە خستە حاڵەتی ئامادەباشییەوە."

سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژەی بەوەش کرد: "تیمەکانمان لە بەرەبەیانەوە گەیشتوونەتە ناو چەمچەماڵ و دەستیان بە کار کردووە، هاوکات لە کەلار و سلێمانیش تیمەکانمان لە ئەرکدان."

سەبارەت بە زیانەکان، موسا ئەحمەد ڕوونی کردەوە، زیانەکان زیاتر لە چەمچەماڵ (ناحیەی تەکیە)، کەلار (ناحیەی ڕزگاری) و کەرکووک (گەڕەکی لەیلان) بوون. ڕاشیگەیاند: "سەرجەم ئامادەکاری و کارەکانمان بە هەماهەنگی لەگەڵ دامودەزگا ئیدارییەکانی حکوومەت ئەنجام داوە، ئەوەش دوای ڕاسپاردەی جەنابی سەرۆک بارزانی دێت بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان."

گوتیشی: "بە ئەرکی خۆمانی دەزانین تیمەکانمان لە ئامادەباشیدا بن و هەوڵ دەدەین بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان و سەرمایەدارانی کوردستان -کە هەمیشە پشتیوانمان بوون- بەشێک لە خەم و بارگرانیی هاووڵاتییان کەم بکەینەوە."