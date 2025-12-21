سەرۆکی بەتەمەنی پەرلەمان: سبەینێ لە ماڵی مالیکی پۆستی سەرۆک وەزیران یەکلایی دەکرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

عامر فایز، سەرۆکی بەتەمەنی پەرلەمانی عێراق، ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاشکرای کرد، بڕیارە سبەینێ کۆبوونەوەیەکی یەکلاکەرەوە لە ماڵی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، بەڕێوەبچێت بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتوو.

عامر فایز لە لێدوانێکدا بۆ میدیاکان ڕوونی کردەوە، "کۆبوونەوەی سبەینێ ڕەنگە چارەنووسی دیاریکردنی سەرۆک وەزیران دیاری بکات"، ئاماژەی بەوەشدا، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی فراکسیۆنە سیاسییەکانە بۆ ئەوەی پرۆسەی کاندیدکردن لە ماوەی دیاریکراوی دەستووریدا کۆتایی پێ بهێنن.

سەرۆکی بەتەمەنی پەرلەمان جەختی کردەوە کە "سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵدەدەن پرۆسەی کاندیدکردنەکە بەپێی چوارچێوە دەستووری و یاساییەکان تەواو بکەن."

سەبارەت بە گرنگیی شوێنی کۆبوونەوەکە، عامر فایز ڕایگەیاند، "ئەو ڕاوێژانەی لە ماڵی نوری مالیکی ئەنجام دەدرێن، دەرفەتێکن بۆ ئاڵوگۆڕی بیروڕا لە نێوان فراکسیۆنە جیاوازەکان و هەماهەنگیکردنی هەڵوێستەکان." هەروەها ڕوونی کردەوە کە ئامانجی ئەم کۆبوونەوانە لێکنزیکردنەوەی دیدگاکان و چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانە بۆ دڵنیابوون لەوەی کاندیدی سەرۆک وەزیران ڕەنگدانەوەی ئیرادەی هەموو لایەنەکان بێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆک بەتەمەنەکەی پەرلەمان دووپاتی کردەوە، "گفتوگۆی نێوان لایەنەکان بەردەوامە و ئیرادەیەکی بە کۆمەڵ هەیە بۆ تێپەڕاندنی هەر ئاستەنگێک"، ئامانجی کۆتاییشی بە "گەیشتن بە ڕێککەوتن لەسەر کەسایەتییەک کە جێی قبوڵکردنی هێزە سیاسییەکان بێت و سەقامگیری بۆ وڵات بگەڕێنێتەوە" وەسف کرد.

پێشتر فەرمانگەی میدیایی پەرلەمان ڕایگەیاندبوو، پەرلەمانتار عامر فایز بەو پێیەی بەتەمەنترین ئەندام پەرلەمانە، سەرۆکایەتی یەکەم دانیشتنی پەرلەمان دەکات.