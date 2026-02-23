فوئاد حوسێن: کوەیت بەبێ راوێژ لەگەڵ عێراق نەخشە سنوورییەکانی تۆمار کردووە

پێش 22 خولەک

وەزیری دەرەوەی عێراق رایگەیاند، کوەیت لە ساڵی 2014 بەبێ راوێژکردن لەگەڵ عێراق، نەخشە سنوورییەکانی خۆی لە نەتەوە یەکگرتووەکان داناوە، داوای کرد ناکۆکییە سنوورییەکانی نێوان هەردوو وڵات لە رێگەی یاسایی و دیالۆگەوە چارەسەر بکرێن.

دووشەممە 23ـی شوباتی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ بەدر بوسەعیدی، وەزیری دەرەوەی شانشینی عومان، راگەیاند، رەگ و ریشەی ناکۆکییە سنوورییەکانی ئێستای نێوان عێراق و کوەیت دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی حکوومەتی کوەیت لە ساڵی 2014 نەخشە دەریاییەکان و هێڵە بنەڕەتییەکانی خۆی لای نەتەوە یەکگرتووەکان تۆمار کردووە بەبێ ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ بەغدا، لە کاتێکدا حکوومەتی عێراق تەنها لەم دواییانەدا نەخشەکانی خۆی پێشکەش کردووە.

وەزیری دەرەوەی عێراق جەختی لەسەر پێویستی چارەسەرکردنی ئەم دۆسیەیە کردەوە لە رێگەی گفتوگۆی یاسایی کە لەسەر بنەمای پێوەرە نێودەوڵەتییەکان بێت، بە جۆرێک کە مافەکانی عێراق دەستەبەر بکات و لە هەمان کاتدا رێز لە بڕیارە نێودەوڵەتییەکان و رێککەوتنە دووقۆڵییەکان بگیرێت.

ئەم لێدوانەی فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق دوای ئەوە دێت، بەغدا لەم دواییانەدا کۆمەڵێک زانیاری نوێی دەریایی رادەستی نەتەوە یەکگرتووەکان کرد بۆ روونکردنەوەی نەخشەی ناوچە دەریاییەکانی عێراق، ئەمەش ناڕەزایەتی فەرمی کوەیتی لێکەوتەوە بەو بیانووەی کە ئەم نەخشانە دەستوەردانن لە سەروەریی ناوچە دەریاییەکانی ئەوان، بەتایبەت لە ناوچەکانی وەک "فەشت ئەلقەید" و "فەشت ئەلعەیج".

لەکۆتاییدا، فوئاد حوسێن پابەندبوونی بەغدای بە چارەسەرکردنی کێشەکان لە رێگەی دیالۆگ و رێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆییان دووپات کردەوە.