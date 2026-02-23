فوئاد حوسێن و تۆم بەڕاک، پرسی پێکهێنانی حکوومەتی عێراقیان تاوتوێ کرد

پێش 44 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی شوباتی 2026، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق، لە بەغدا پێشوازی لە باڵیۆز تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا و شاندی یاوەری کرد. لە دیدارەکەدا کۆمەڵێک دۆسیەی گرنگی پەیوەست بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاسایشی ناوچەکە و بارودۆخی ناوخۆی عێراق خرانە بەرباس.

لە سەرەتای دیدارەکەدا، هەردوولا پێداچوونەوەیان بۆ ئاستی پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن کرد. جەخت کرایەوە لەسەر گرنگی بەردەوامی هەماهەنگییەکان لە قۆناغی داهاتوودا، بەتایبەتی لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و پاشماوەکانی داعش بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە.

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا پێزانینی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ هەنگاوە بوێرەکانی حکوومەتی عێراق لە گواستنەوەی ئەندامانی داعش لە ناوەندەکانی دەستبەسەرکردنی دەرەوەی وڵات بۆ زیندانەکانی ناوخۆی عێراق. ئەم هەنگاوە وەک بەشێک لە بەهێزکردنی سەروەریی نیشتمانی و جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتییە یاساییەکان هەژمار کرا. لە بەرامبەردا، وەزیری دەرەوە ئاماژەی بەوە کرد، عێراق لە پەیوەندی بەردەوامدایە لەگەڵ وڵاتانی جیهان بۆ گەڕاندنەوەی هاووڵاتییە تێوەگلاوەکانیان لە دۆسیەی تیرۆر، هەروەها سوپاسی حکوومەتی تورکیای کرد بۆ هاوکارییەکانی لە پێشوازیکردن لە هاووڵاتیانی وڵاتەکەی.

بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تەرخانکرا بۆ تاوتوێکردنی رێککەوتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی کاتی سووریا. هەردوولا پاڵپشتی خۆیان بۆ ئەم رێککەوتنە دەربڕی و جەختیان کردەوە، پابەندبوون بە جێبەجێکردنی، کاریگەری ئەرێنی راستەوخۆی دەبێت لەسەر بەرزکردنەوەی ئاسایش و سەقامگیری لە سووریا و ناوچەکە.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی تاران و واشنتن، فوئاد حوسێن ئاماژەی بە مەترسییەکانی هەر گرژییەکی سەربازی لە ناوچەکەدا کرد و دووپاتی کردەوە، عێراق پشتیوانی رێبازی ئاشتییانە دەکات. وەزیری دەرەوە ئاشکرای کرد، عێراق بە بایەخەوە دەڕوانێتە خولی داهاتووی دانوستانەکانی نێوان نوێنەرانی ئیدارەی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران، کە بڕیارە رۆژی پێنجشەممەی داهاتوو لە شاری جنێڤ بە ناوبژیوانی سوڵتانی عومان بەڕێوەبچێت.

لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا، پرسی ناوخۆیی عێراق و پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەت و کاندیدانی پۆستی سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆمار تاوتوێ کران. نێردەی ئەمریکا دیدگای وڵاتەکەی لەسەر ئەم پرسە خستەروو. لای خۆیەوە وەزیری دەرەوە جەختی کردەوە: "پێکهێنانی حکوومەت پرسێکی تەواو ناوخۆییە، بەڵام عێراق رەچاوی بۆچوونی هاوبەشە نێودەوڵەتییەکانی دەکات، بەتایبەتی ئەمریکا وەک هاوپەیمانێکی سەرەکی، بە ئاراستەیەک کە حکوومەتی داهاتوو بتوانێت بە شێوەیەکی ئەرێنی لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کار بکات."

لە کۆتایی دیدارەکەدا، هەردوولا لەسەر بەردەوامی پەیوەندییەکان و هەماهەنگی چڕ لە ماوەی داهاتوودا رێککەوتن، تا ئەو کاتەی پڕۆسەی سیاسی عێراق دەگاتە ئەنجامی کۆتایی.