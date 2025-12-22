نووری مالیکی سوورە لەسەر نوێنەکردنەوەی ویلایەتی سوودانی

پێش دوو کاتژمێر

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە ماڵی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا کۆدەبنەوە. بڕیارە لەم کۆبوونەوەیەدا پرسی دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق یەکلایی بکرێتەوە و کۆتایی بە مشتومڕەکان بهێنرێت.

میکانیزمی هەڵبژاردن

سەرچاوەیەک لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە میدیاکانی ناوخۆی ڕاگەیاندووە، سەرکردەکان هەوڵ دەدەن سەرەتا بە ڕێککەوتن کاندیدێک دیاری بکەن، ئەگەر نەگەیشتنە ئەنجام پەنا بۆ دەنگدان دەبەن و لە حاڵەتی بنبەستیشدا پەنا بۆ "بەربژێری سازان" دەبەن.

ململانێکان لەسەر سوودانی

سەرچاوەکە ئاشکرای کردووە کە سەرەڕای بوونی چانس بۆ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی ئێستا، بەڵام مانەوەی بۆ خولی دووەم ڕووبەڕووی بەربەستی گەورە بووەتەوە، نووری مالیکی سوورە لەسەر ئەوەی ویلایەتی سوودانی نوێ نەکرێتەوە و بەشێک لە سەرکردەکانی دیکەش تێبینییان هەیە، ئەم دۆخە ڕەنگە هێزەکان ناچار بکات کەسایەتییەک لە دەرەوەی ناوە پێشنیازکراوەکان هەڵبژێرن.

دۆسیەی چەک و گرووپەکان

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت دەبێت بە دۆسیەی "چەکداماڵین"، چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆ لەسەر بابەتی چەک بەدەستی دەوڵەت و دانانی میکانیزم بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو گرووپە چەکدارانەی ئامادە نین چەک دابنێن، دەکات.

دەستپێشخەرییەکەی سوودانی

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمڕۆ هاوپەیمانی ئاوەدانی و گەشەپێدان بە سەرۆکایەتی محەممەد شیاع سوودانی، دەستپێشخەرییەکی نوێی خستەڕوو بۆ چارەسەری دۆخەکە و پێکهێنانی حکوومەتێکی سەقامگیر، بڕیارە وردەکارییەکەی لە کۆبوونەوەکەدا بخاتە بەردەم هێزەکانی چوارچێوە.

هاوکات هەر ئەمڕۆ دووشەممە، هاوپەیمانی ئاوەدانی و گەشەپێدان بە سەرۆکایەتی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، دەستپێشخەرییەکی سیاسی گشتگیری بۆ کۆتاییهێنان بە چەقبەستوویی سیاسی و یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیران ڕاگەیاند.

لە بەیاننامەیەکدا هاوپەیمانییەکە ئاشکرای کرد کە لە کۆبوونەوەیەکدا بە سەرپەرشتی سوودانی، تاوتوێی دۆخی سیاسی کراوە و گەیشتوونەتە داڕشتنی دەستپێشخەرییەک کە پشت بە "سازانی نیشتمانی و ئیستیحقاقی دەستووری" دەبەستێت.

بڕیارە وردەکاریی ئەم دەستپێشخەرییە لە کۆبوونەوەی چاوەڕوانکراوی "چوارچێوەی هەماهەنگی"دا بخزێتەڕوو، بە ئامانجی دروستکردنی لێکتێگەیشتن بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی بەهێز.

هاوکات دوای ئەوەی دادگای فیدراڵی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی پەسەند کرد، سەرۆک کۆماری عێراق ڕۆژی 29ـی کانوونی یەکەمی بۆ یەکەم دانیشتنی پەرلەمان دیاری کردووە.