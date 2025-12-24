مەحموود محەممەد: نابێت ئەزموونی شکستخواردووی ڕابردوو لە عێراق دووبارە بکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایدەگەیەنێت، شاندە باڵاکەیان بە نوێنەرایەتیی سەرۆک بارزانی لە بەغدایە بۆ ئەوەی بە لایەنە عێراقییەکان بڵێن چیتر ئەزموونی شکستخواردووی ڕابردوو دووبارە بکرێتەوە، سەبارەت بە کابینەی دەیەمی هەرێمی کوردستانیش جەخت دەکاتەوە، کە سەرەڕای خاوبوونەوەی گفتوگۆکان بەهۆی پشووەکانی سەری ساڵەوە، بەڵام دەمانەوێت بە زووترین کات پرۆسەکە یەکلایی بکەینەوە.

چوارشەممە 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەحموود محەممەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان لەبارەی سەردانیکردنی شاندی حزبەکەی بۆ بەغدا بە کوردستان24 گوتی: ناردنی ئەو شاندە باڵایە بۆ بەغدا و کۆبوونەوە لەگەڵ لایەنە سوننە و شیعەکان بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ڕا و بووچوونی یەکتر سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق بزانین؛ هاوکات بۆ ئەوەی کە ئەو لایەنانەی ئاگادار بکەینەوە، کە چیتر نابێت ئەزموونی شکستخواردووەکانی پێشووتر دووبارە بکرێنەوە.

دەشڵێت: دەبێت ئەزموونێکی نوێی لە سەر بنەمای هاوبەشی هەموو پێکهاتەکان وڵات بەڕێوە ببردرێت و بەیەکەوە بۆ سەرکەوتنی داهاتووی ئەو وڵاتە بڕیار بدەین.

لەبارەی پێشوازی کردن لەو بۆچوونەی پارتی، مەحموود محەممەد باسی لەوە کرد، پارتی سەنگی خۆی لە بەغدا هەیە و شاندەکەش نوێنەرایەتی سەرۆک بارزانی دەکات؛ ئاماژەشی دا، لایەنەکانی بەغدا بە تامەزرۆوە چاوەڕێ سەردانەکەی پارتی بوون، چونکە دەیانویست لە نزیکەوە ڕا و بووچوونی حزبەکەمان سەبارەت بە ئایندەی وڵات و پێکهێنانی حکوومەت بزانن.

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان لەبارەی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتی: ئێمە کۆمەڵێک هەنگاومان لەو بارەوە ناوە، کۆبوونەوەش لەو بارەوە کراوە، بەڵام بەهۆی پشووەکانی سەری ساڵ و سەردانی شاندەکە بۆ بەغدا، پرۆسەکەی خاو کردووەتەوە.

دەشڵێت: دەمانەوێت بە زووترین کاتدا پرسی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەکلایی بکەینەوە.

لە ئێوارەی دووشەممەوە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاندێکی باڵای دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتیی فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی لە بەغدایە، بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق.

شاندەکەی پارتی پشکی کورد لە حکوومەتی داهاتووی عێراق و ئیستحقاقی پارتی وەک براوەی یەکەمی هەڵبژاردن لەگەڵ لایەنەکان تاوتوێ دەکات.

شاندی پارتی پێکدێن لە:

- فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی.

- فوئاد حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- نەوزاد هادی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- ئومێد سەباح، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی.

- فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا.