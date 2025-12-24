تورکیا.. کارەکانی کۆمیسیۆنی ئاشتی بۆ ماوەی دوو مانگی دیکە درێژ کرایەوە
کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانیی پەرلەمانی تورکیا، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی بڕیاری دا کارەکانی بۆ دوو مانگی دیکە درێژ بکاتەوە.
کارەکانی کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانیی پەرلەمانی تورکیا، لە کۆتایی ئەمساڵدا کۆتایی دێت، بەڵام لایەنەکانی نێو کۆمیسیۆنەکە ڕاپۆرتیان لە بارەی هەموارەیاساییەکانی پەیوەست بە پرۆسەی ئاشتی پێشکەشی سەرۆکایەتیی پەرلەمان کرد.
مێدیاکانی تورکیا بڵاویان کردەوە، کۆمیسیۆنەکە لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ چوارشەممە 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی، بڕیاری دا کارەکانی بۆ دوو مانگی دیکە درێژ بکاتەوە.
کارەکانی کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمانیی پەرلەمانی تورکیا، کە تایبەت بە پرۆسەی ئاشتی لە پەرلەمانی تورکیادا دامەزراوە، لە کۆبوونەوەکانی گوێی لە چین و توێژە جیاوازەکان گرتووە، هەروەها کۆمیسیۆنەکە لە قۆناغی ئامادەکردنی ڕاپۆرتێکدایە کە خۆی دەبینێتەوە لەو هەنگاوانەی کە پێویستن بۆ پرۆسەی ئاشتی بنرێت.