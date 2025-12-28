سەرکردەیەکی هاوپەیمانیی فەتح ناوی کاندیدی پۆستی سەرۆک وەزیران بۆ کوردستان24 ئاشکرا دەکات

پێش 4 خولەک

سەرکردەیەکی هاوپەیمانیی فەتح ناوی کاندیدی جێگری سەرۆکی پەرلەمان ئاشکرا دەکات و دەڵێت، پۆستی سەرۆک وەزیران بۆ نووری مالیکی و محەممەد شیاع سوودانی نییە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەحموود حەیانی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی 'فەتح'، بە کوردستان 24ـی ڕاگەیاند، چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئەگەری زۆرەوە ئەحمەد ئەسەدی لە هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بۆ پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمان کاندید دەکات و ڕای زۆرینەی لەسەرە.

بە گوتەی ئەو سەرکردەیە، چوارچێوەی هەماهەنگی پشتگیریی تەواوی محەممەد شیاع سوودانی ناکات بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق. هەروەها بەدووری دەزانێت پۆستەکە بۆ نووری مالیکی، سەرۆکی دەوڵەتی یاسا بێت، بەپێچەوانەوە کۆدەنگییەک هەیە پۆستەکە بدرێتە حەیدەر عەبادی، سەرۆکی هاوپەیمانیی نەسڕ.

ئەو ئەندامەی هاوپەیمانیی فەتح، لەبارەی ناکۆکیی سوننەکان و یەکلایینەکردنەوەی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان، گوتی: "پێمان وایە موسەننا سامەڕائی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، پۆستەکە وەردەگرێت و چوارچێوەی هەماهەنگی ڕێز لە بڕیاری ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانیی سوننەکان دەگرێت."

لێدوانەکەی مەحمود حەیانی لە کاتێکدایە چەقبەستوویی سیاسی لە عێراقدا بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ بەردەوامە. بڕیارە سبەی دووشەممە، 29ی کانوونی یەکەمی 2025، یەکەمین دانیشتنی خولی نوێی پەرلەمان بەڕێوەبچێت بۆ سوێندخواردنی یاسایی ئەندامان و هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی پەرلەمان.

لەناو ماڵی شیعەدا، کێبڕکێی سەرەکی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران لەنێوان محەمەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی و حەیدەر عەبادیدایە. هەرچەندە هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە کۆدەنگی بەردەوامن، بەڵام تا ئێستا چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر یەک کاندیدی کۆتایی ڕێکنەکەوتووە.

هاوکات، لایەنە سوننەکانیش لەناو ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانیی سوننەکاندا، لە گفتوگۆی چڕدان بۆ دیاریکردنی کاندیدێکی یەکگرتوو بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان. ناکۆکییەکان لەنێوان لایەنە سەرەکییەکانی سوننەدا بووەتە هۆی ئەوەی تا ئێستا نەتوانن لەسەر یەک ناو ڕێک بکەون. لە نوێترین پێشهاتدا، هاوپەیمانیی عەزم بە فەرمی موسەننا سامەڕائی بۆ ئەو پۆستە کاندید کردووە.