پەیامی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بە بۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینی

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پێویستیی دەزانێت، چیتر بەرژەوەندیی باڵای کوردستان نەکرێتە قوربانیی بەرژەوەندیی هیچ لایەنێک.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی هاتنی ساڵی نوێی زایینی 2026، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان و سەرجەم کوردستانییان لە سەرتاسەری جیهان کرد.

سەرۆکی حکوومەت لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوەدا، ساڵی 2025، ساڵی بەدەستهێنانی چەندین دەستکەوت و جێبەجێکردنی پرۆژەی گرنگ و ستراتیجی بووە، هاوکات ساڵی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆمەڵێک ئاستەنگ و ئاڵنگاریش بووە.

چاکسازی و پرۆژە خزمەتگوزارییەکان

مەسرور بارزانی لەبارەی هەوڵەکانی حکوومەت بۆ ئەنجامدانی چاکسازی لە بوارە جیاجیاکاندا، ئاماژەی بەوە داوە: "بە پشتیوانیی خودای مەزن و خۆڕاگریی خەڵکی نیشتمانپەروەری کوردستان، ساڵی ڕابردوو، توانیمان چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا، بە تایبەتیش دابینکردنی کارەبای بەردەوام و چارەسەرکردنی کێشەی کەمئاوی و بنیاتنانی ڕێگەوبان و باشترکردنی ژێرخانی دارایی و بانکی بە ئەنجام بگەیەنین."

سەرۆکی حکوومەت جەختیشی کردەوە "بەردەوامین لە خزمەتکردنی زیاتری خەڵکی کوردستان."

پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی هیوای خواست، لە ماوەیەکی نزیکدا کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکبهێنرێت و ڕەخنەی لەو لایەنانە گرت کە ڕێگرن لەم پرۆسەیە. ڕوونیشیکردووەتەوە: "بەداخەوە، بە مەبەست ڕێگری لە پێکهێنانی کابینەی نوێ کراوە. پێویستە چیتر بەرژەوەندیی باڵای کوردستان نەکرێتە قوربانیی بەرژەوەندیی هیچ لایەنێک."

هەروەها، سەبارەت بە حکوومەتی فیدراڵی لە بەغدا، مەسرور بارزانی ئومێدی خواست، کابینەی نوێی عێراق "لە ئاییندەیەکی نزیکدا، لەسەر بنەما و لەبەرچاوگرتنی پرنسیپەکانی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان پێکبهێنرێت."

دەقی پەیامی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینی 2026:



بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێی زایینی 2026، گەرمترین پیرۆزبایی لە گشت هاونیشتمانییانی هەرێمی کوردستان و سەرجەم کوردستانییان دەکەم و هیوای ساڵێکی پڕ لە شادی و ئارامییان بۆ دەخوازم.

ساڵی ڕابردوو، ساڵی چەندان دەستکەوت و ئەنجامدانی چەندان پرۆژەی گرنگ و ستراتیجی بوو، لە هەمانکاتدا ساڵی ئاستەنگ و ئاڵنگارییەکانیش بوو.

بە پشتیوانیی خودای مەزن و خۆڕاگریی خەڵکی نیشتمانپەروەری کوردستان، ساڵی ڕابردوو، توانیمان چاکسازییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا، بە تایبەتیش دابینکردنی کارەبای بەردەوام و چارەسەرکردنی کێشەی کەمئاوی و بنیاتنانی ڕێگەوبان و باشترکردنی ژێرخانی دارایی و بانکی بە ئەنجام بگەیەنین و بەردەوامیشین لە خزمەتکردنی زیاتری خەڵکی کوردستان.

هیوادار و خوازیارین لە ماوەیەکی نزیکدا، کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێکبهێنرێت، کە بەداخەوە، بە مەبەست ڕێگری لە پێکهێنانی کراوە.

پێویستە چیتر بەرژەوەندیی باڵای کوردستان نەکرێتە قوربانیی بەرژەوەندیی هیچ لایەنێک.

هەروەها ئومێدەوارین کابینەی نوێی فیدراڵیش، لە ئاییندەیەکی نزیکدا، لەسەر بنەما و لەبەرچاوگرتنی پرنسیپەکانی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان پێکبهێنرێت.

ساڵی نوێ لە هەمووان پیرۆز بێت و هەمیشە لە شادی و تەندروستیدا بن.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان

2025/12/31