ڤەنزوێلا باری نائاسایی ڕاگەیاند و ئەمەریکا بە ئەنجامدانی هێرش تۆمەتبار دەکات

بەرپرسانی ڤەنزوێلا دەڵێن، ئەمەریکا هێرشی کردووەتە سەر وڵاتەکەیان و بەمووشەک شوێنی مەدەنی و ژێرخانی وزە و سەربازی کردووەتە ئامانج.

ئەمڕۆ شەممە، 03ـی کانوونی دووەمی 2026، نیکۆلاس مادورۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا ڕایگەیاند، "بە مووشەک هێرش دەکرێتە سەر کاراکاسی پایتەختی وڵاتەکەمان."

سەرۆکی ڤەنزوێلا داوای کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەڵەتی دەکات لە بەرانبەر ئەو "دەستدرێژییە"ـی کراوەتە سەر وڵاتەکەیان.

هاوکات ئیڤان جیل، وەزیری دەرەوەی ڤەنزوێلا، ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر کاراکاسی پایتەختی وڵاتەکەیان بڵاوکردەوە.

وەزیری دەرەوە ئەو کردەوانەی بە "دەستدرێژی بۆ سەر وڵات" ناوبرد و جەختی کردەوە: "هەر هەوڵێک بۆ گۆڕینی سیستەمی فەرمانڕەوایی لە وڵاتەکەماندا شکستی پێدەهێنرێت، هەروەک چۆن هەموو هەوڵەکانی پێشوو شکستیان هێناوە."

وەزیری دەرەوەی ڤەنزوێلا ڕاستەوخۆ ئەمەریکای بە وەستان لە پشت هێرشەکان تۆمەتبار کرد بۆ بەئامانجگرتنی گەڕەکە نیشتەجێبووەکان و ژێرخانی ئابووری. هاوکات هێرشەکانی بە پێشێلکارییەکی ئاشکرای پەیماننامەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و هەڕەشە بۆ سەر ئاشتی و سەقامگیریی نێودەوڵەتی وەسف کرد.

وەزیری دەرەوە گوتی، "هێرشەکان شوێنی مەدەنی و سەربازییان پێکاوە، لەنێویشیاندا ناوەندی شاری کاراکاسی پایتەخت."

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو، وەک وەڵامدانەوەیەک بۆ ئەو پێشهاتانە، نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا دوو بڕیاری گرنگی دەرکردووە؛ کاراکردنی "پلانی بەرگریی نیشتمانی" و ڕاگەیاندنی باری نائاسایی لە سەرتاسەری وڵات.

وەزیری دەرەوە جەخت دەکاتەوە، ڤەنزوێلا مافی تەواوی خۆیەتی بەرگریی ڕەوا لە گەل و خاک و سەروەری و سەربەخۆیی خۆی بکات.

ئەمە لە کاتێکدایە، بەرەبەیانیی ئەمڕۆ شەممە (بە کاتی هەولێر) دەنگی تەقینەوەی بەهێز لە چەندان شوێنی جیاواز لە کاراکاسی پایتەختی ڤەنزوێلا بیستران و دووکەڵ بەسەر ئاسمانی شارەکەدا بڵاوبووەوە.