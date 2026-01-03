پەکین هێرشی ئەمەریکا بۆ سەر ڤەنزۆێلا بە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکان دەزانێت

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین لە ڕاگەیەندراوێکی فەرمیدا نیگەرانیی وڵاتەکەی نیشان دا بەرانبەر بە بەکارهێنانی هێز لەلایەن ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاوە دژی دەوڵەتێکی خاوەن سەروەری وەک ڤەنزوێلا و سەرۆکەکەی.

پەکین ئەم هەنگاوەی واشنتن بە کارێکی هەژموونخوازانە و بەزاندنی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکان و سەروەریی خاکی ڤەنزوێلا هەژمار دەکات.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی چین، ئەم جۆرە کردەوانەی ئەمەریکا مەترسیی جیددی بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی ئەمەریکای لاتین و دەریای کارایبی دروست دەکەن.

چین داوای لە واشنتن کردووە، دەستبەجێ پابەندی بنەماکانی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بێت و دەستێوەردان لە کاروباری ناوخۆیی و ئاسایشی وڵاتانی تردا ڕابگرێت، چونکە ئەم ڕەفتارانە تەنیا دەبنە هۆی تێکدانی سەقامگیریی نێودەوڵەتی.

پەیوەندییەکانی نێوان چین و ئەمەریکا لەسەر پرسی ڤەنزوێلا مێژوویەکی درێژی لە کێبڕکێ و جیاوازیی تێڕوانین هەیە، لە کاتێکدا واشنتن فشارە سیاسی و ئابوورییەکانی بۆ سەر حکوومەتی کاراکاس بەردەوام پێشێلکردنی دیموکراسی دەبینێت، پەکین وەک هاوپەیمانێکی ستراتیژیی ڤەنزوێلا دەردەکەوێت و پشتگیری لە مانەوەی دەسەڵاتی ئێستای ئەو وڵاتە دەکات، ئەم گرژییە نوێیەش نیشانەی قووڵتربوونی ململانێی نێوان ئەم دوو زلهێزەیە لەسەر ئاستی جیهان و پاراستنی ناوچە جیاوازەکانی هەژموونی سیاسی.