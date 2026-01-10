چوارچێوەی هەماهەنگی لە یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران نزیک بووەتەوە

پێش 51 خولەک

چوارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەیەکی گرنگدا لە شاری بەغدا، پرسی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو و کاندیدی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی تاوتوێ کرد.

هاوپەیمانییەکە ڕایگەیاند: گفتوگۆکانیان گەیشتووەتە قۆناغێکی پێشکەوتوو و هەنگاوی کردەیی نراوە بۆ تێپەڕاندنی شایستە دەستوورییەکان.

ئەمڕۆ شەممە 10ـی کانوونی دووەمی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی 258ـەمین کۆبوونەوەی خولیی خۆی لە نووسینگەی موحسین مەندەلاوی ئەنجام دا.

تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە تەرخانکرا بۆ بەردەوامبوون لە گفتوگۆکانی تایبەت بە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت و یەکلاکردنەوەی ناوی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ قۆناغی داهاتوو.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی فەرمیی نووسینگەی ڕاگەیاندنی چوارچێوەی هەماهەنگی، کۆبوونەوەکە لە کەشێکی ئەرێنیدا بەڕێوەچووە، تێیدا گفتوگۆی بەرپرسانە دەربارەی داهاتووی سیاسیی وڵات کراوە.

ئەنجامی گفتوگۆکان ئاماژەی ئەرێنی و پەرەسەندنی گرنگیان بەخۆوە بینیوە، کە تەواو هاوتان لەگەڵ پێویستییەکانی سەقامگیریی سیاسی و بەرژەوەندییە باڵاکانی عیراق.

ئەم هەوڵانەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە کاتێکدایە کە هێزە سیاسییەکانی عێراق لە کێبڕکێدان بۆ جێبەجێکردنی پابەندییە دەستوورییەکان لە وادەی خۆیدا، یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران لە ناو ماڵی شیعەدا، کلیلێکی سەرەکییە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت و ڕێگریکردن لە هەر جۆرە بنبەستێکی سیاسی کە کاریگەری لەسەر سەقامگیریی وڵات هەبێت.