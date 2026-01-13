بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی هەولێر: گەشتەکانمان بۆ تاران بەردەوامن و ڕانەگیراون

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ڕایگەیاند، گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان هەولێر و تاران بە ئاسایی بەڕێوەدەچن و هیچ بڕیارێک بۆ ڕاگرتنیان نییە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 13ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەحمەد هۆشیار، بەڕێوەبەری گشتیی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 ڕایگەیاند: "گەشتەکانی فڕۆکەخانەی هەولێر بۆ تاران بەردەوامن و ڕانەگیراون."

گوتیشی: هەفتەی شەش گەشت لە نێوان هەولێر تاراندا هەیە، بەڵام دوو گەشت ئەنجام دەدرێت

ئەم ڕوونکردنەوەیەی بەڕێوەبەری فڕۆکەخانە لە کاتێکدایە، کە باس لە بوونی گۆڕانکاری لە خشتەی گەشتەکان دەکرا، بەڵام بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر جەخت دەکاتەوە هاتوچۆی ئاسمانی لە نێوان هەردوو شارەکەدا وەک پێشوو بەردەوامە.