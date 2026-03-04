سەرۆكی تۆپی پێی ئاسیا عێراق بێهیوا دەكات

دۆناڵد ترەمپ، مەهدی تاج و شێخ سەلمان باسی چارەنووسی ئێران و مۆندیالی داهاتوو دەكەن

پێش کاتژمێرێک

بابەتی بەشداریكردنی هەڵبژاردەی ئێران لە مۆندیالی 2026 بووەتە پرس و باسی گەورەی میدیاییەكانی جێهان تەنانەت دۆناڵد ترەمپی سەرۆكی ئەمریكاش قسەی خۆی لەبارەی ئێران كرد. لە لایەكی دیكەیشەوە سەرۆكی تۆپی پێی ئاسیا رایگەیاند لە ئەگەری كشانەوەی ئێران لە مۆندیال، ئیمارات شوێنی دەگرێتەوە نەك عێراق.

تا دێت دۆخی شەڕ و پێكدادانی ئیسرائیل و ئەمریكا لە دژی ئێران ئاڵۆزتر دەبێت، ئەگەری كشانەوەی ئێران لە مۆندیالی 2026 یەكێكە لە بژاردە بەهێزەكان، سەرۆكی ئەمریكا و سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئاسیاش قسەی خۆیان لەبارەی چارەنووسی ئێران لە مۆندیالی داهاتوو كرد.

شێخ سەلمان عێراقییەكان بێهیوا دەكات

سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئاسیا (شێخ سەلمان بن ئیبراهیم) لە چاوپێكەوتنێكی تەلەڤزیۆنی دا رایگەیاند لە ئەگەری كشانەوەی ئێران لە مۆندیالی داهاتوو، هەڵبژاردەی ئیمارات شوێنی ئێران دەگرێتەوە.

شێخ سەلمانی بەحرێنی لەوەتەی ساڵی 2013 سەرۆكایەتی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئاسیا دەكات و لە 2027 وادەی سەرۆكایەتییەكەی كۆتایی دێت. لەمبارەیەوە گوتی: بەهۆی ئەوەی ئیمارات لە قۆناغی پاڵاوتنەكانی ئاسیا لە هەمان كۆمەڵەی ئێران بووە بێگومان ئیمارات شوێنی ئێران دەگرێتەوە.

لە قۆناغی سێیەمی پاڵاوتنەكانی ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026 هەڵبژاردەی ئیمارات هاوشانی ئێران، ئۆزبەكستان، قەتەر و قیرغستان و كۆربای باكوور لە كۆمەڵەی یەكەم یارییان كرد.

هەڵبژاردەكانی ئێران و ئوزبەكستان بە پلەكانی یەكەم و دووەم راستەوخۆ بۆ مۆندیالی 2026 سەركەوتن، هەڵبژاردەی ئیماراتیش پلەی سێیەمی كۆمەڵەكەی بەدەستهێنا و لەسەر بەدەستهێنانی بلیتی پلەی ئۆفی مۆندیال رووبەڕووی هەڵبژاردەی عێراقی سێیەمی كۆمەڵەی دووەم بووەوە، كە تێیدا عێراق یارییەكەی بردەوە و بووە نوێنەری ئاسیا بۆ بەشداریكردن لە یاریی پلەی ئۆفی مۆندیالی 2026 كە بڕیارە لە رۆژی 29ـی ئەم مانگە لەنێو خاكی مەكسیك رووبەڕووی براوەی یاریی بۆلیڤیا و سۆرینام بێتەوە.

دۆناڵد ترەمپ قسەی خۆی هەیە

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ دەزگای میدیایی دا پۆڵەتیكی ئەمریكی رایگەیاند بەلایەوە گرینگ نییە هەڵبژاردەی ئێران بەشداریی لە مۆندیالی داهاتوو دەكات یان نا، دەشڵێت: ئەوەی لای هەموو دونیا روونە، ئێران وڵاتێكی شكستخواردووە و دەبێت لە هەموو بوارەكان باجی قورس بدات.

سەرۆكی تۆپی پێی ئێران بێدەنگی شكاند

هەڵبژاردەی ئێران بۆ چوارەم وەشان لەسەریەك دەگاتە مۆندیال، بەپێی خشتەی یارییەكان، ئێران دەبێت لە مۆندیالی 2026 لە قۆناغی كۆمەڵەكان 3 یاریی بەرامبەر نیوزلەند، بەلجیكا و میسر لەنێو خاكی ئەمریكا بكات.

مەهدی تاج، سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئێران لە دوایین لێدواندا لەبارەی چارەنووسی وڵاتەكەی لە مۆندیالی داهاتوو رایگەیاند ئەوان بە تەواوەتی بێ ئومێدن لە مۆندیالی داهاتوو، دەشڵێت: بابەتی بەشداریكردنی هەڵبژاردەی ئێران لە مۆندیالی داهاتوو دەبێت بەرپرسانی وڵاتەكەی یەكلایی بكاتەوە، بەڵام هیچ هیوایەكیان بەو مۆندیالە نییە.