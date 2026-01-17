عێراق و تورکیا جەخت لە سەقامگیریی سیاسی و پتەوکردنی هاوکاریی هەرێمی دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزیرانی دەرەوەی عێراق و تورکیا، پرسە هەنووکەییەکانی ناوچەکە و بە تایبەتی گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانیان تاوتوێ کرد، هاوکات هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر پێویستیی پشتیوانیکردن لە سەقامگیریی سیاسیی عێراق و برەودان بە هاوکاریی هاوبەش بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەلانی ناوچەکە.

شەممە، 17ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی وڵاتەکە، لەگەڵ هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، بە تەلەفۆن قسەی کرد.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان بەغدا و ئەنقەرە و ڕێکارەکانی پەرەپێدانیان لە سەرجەم بوارەکاندا خرانە بەر باس و گفتوگۆ.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە، کە تەوەرێکی سەرەکیی گفتوگۆکان تایبەت بوو بە هەڵسەنگاندنی دۆخی گشتیی ناوچەکە، بە تایبەتی ئەو گرژی و ئاڵۆزییانەی کە لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا هەن، لەگەڵ تاوتوێکردنی لێکەوتە و کاریگەرییەکانی ئەو ململانێیە لەسەر ئاسایش و سەقامگیریی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

هەر لە چوارچێوەی پەیوەندییەکەدا، وەزیری دەرەوەی عێراق باسی لە ئامادەکارییەکان بۆ سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی کرد بۆ تاران و وردەکارییەکانی لەگەڵ هاوتا تورکییەکەی باس کرد.

هاوکات هەردوولا پرۆسەی سیاسیی ناوخۆی عێراق و دوایین پێشهاتەکانی تایبەت بە پێکهێنانی حکوومەتی عێراقیان تاوتوێ کردووە. لەم ڕووەوە، جەختیان کردەوە لەسەر "گرنگیی پشتیوانیکردنی سەقامگیریی سیاسی و پتەوکردنی هەماهەنگیی هەرێمی، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندیی باڵای وڵاتانی ناوچەکە بکات."